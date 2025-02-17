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Отечественная модель может стать лидером продаж среди новинок 2025 года

Geely Atlas признан самым продаваемым автомобилем в России в 2024 году

Самым востребованным кроссовером на авторынке России среди новинок 2024 года стал Geely Atlas второго поколения. К такому выводу пришли эксперты Wroom.ru в ходе анализа статистики продаж.

Geely Atlas
Geely Atlas

Всего автодилеры реализовали 20 392 единицы этой модели, второе место по популярности занимает Jetour T2, продажи которого составили 10 445 автомобилей – в два раза меньше результата Geely Atlas. Замыкает топ-3 Haval H3, результат продажи этой модели преодолел порог в 9447 реализованных экземпляров.

Интерьер Geely Atlas
Интерьер Geely Atlas

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Затем в списке самых популярных новинок идут Jaecoo J8 (7609 проданных авто) и Geely Okavango – эта модель разошлась тиражом 5700 единиц.

Годом ранее, в 2023 году самой продаваемой новинкой тоже был китайский бренд – кроссовер Haval M6. Первенство 2025 года прочат отечественной Lada Iskra, по прогнозам экспертов, эта модель опередит всех остальных новичков авторынка России, убеждены аналитики.

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Источник: transport-news.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Geely
Количество просмотров 41
17.02.2025 
Фото:Geely
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