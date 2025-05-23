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В Белоруссии создадут собственный автомобильный дизайн-центр

«Белджи» готовится к созданию дизайн-центра для разработки собственных машин

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Белорусский автозавод «Белджи» совместно с Объединенным институтом машиностроения ведет работы над формированием собственного дизайн-центра, заявил директор предприятия Геннадий Свидерский. По его мнению, дизайн-центры необходимы для развития легкового автомобилестроения в стране. Новый дизайн-центр поможет заводу «на базе действующих моделей разрабатывать собственный продукт» и занять достойное место – в том числе и на внешнем рынке.

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Свидерский заметил, что с 2018 года завод выпустил около 300 тысяч машин, из которых почти 100 тысяч были проданы в Белоруссии. Опыт работы с китайскими коллегами глава предприятия называет очень полезным. Напомним, «Белджи» является совместным предприятием с компанией Geely и выпускает автомобили как под китайской маркой, так и переименованные модели этого бренда под собственным торговым знаком Belgee. Продукция завода активно поставляется в Россию.

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Источник: БЕЛТА

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Наталия Федосенко/ТАСС
Количество просмотров 5
23.05.2025 
Фото:Наталия Федосенко/ТАСС
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