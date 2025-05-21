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Белоруссия начала сборку новых кроссоверов Geely для России

На заводе «БелДжи» в РБ стартовало производство электрокроссоверов Geely EX5

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Белорусский завод «БелДжи» запустил сборку электрических кроссоверов Geely EX5. Об этом рассказал глава предприятия Геннадий Свидерский, уточнив. что в ближайшее время состоится официальная презентация модели. Отметим, что в России такие машины уже продаются, но до сих пор это были кроссоверы китайской сборки. С запуском производства на «БелДжи» у нас появятся и белорусские EX5 – завод в значительно степени ориентирован именно на российский рынок.

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«EX5 – это первая модель, которая собиралась уже на заводе, то есть имеет белорусский VIN-код. И у нас есть программы постановки ее на крупноузловую сборку. Благодаря этой модели можно сказать, что завод "Белджи" начинает производство электромобилей», – сообщил Свидерский.
Geely EX5
Geely EX5

Напомним, буквально неделю назад стало известно, что «БелДжи» оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Geely EX5 белорусской сборки. По размерам это машина, сопоставимая с Belgee X70, копией Geely Atlas Pro, которую также собирают в РБ: габариты составляют 4615 х 1901 х 1670 мм. Но начинка EX5 – чисто электрическая.

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В движение кроссовер приводит электромотор мощностью 218 л.с., а полного заряда тяговой батареи емкостью 60,2 кВт.ч хватает на 430 км пробега по циклу WLTP. Время быстрой зарядки батареи постоянным током с 10% до 80% составляет 28 минут. Привод – передний. Впрочем, это данные для китайских машин, а уточненную информацию по кроссоверам белорусской сборки мы будем иметь после официальной презентации.

Источник: РИА Новости

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
21.05.2025 
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