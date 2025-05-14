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В РФ появится еще один интересный кроссовер из Белоруссии

«Белджи» оформила ОТТС на электрический кроссовер Geely EX5 белорусской сборки

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Белорусская машиностроительная компания «Белджи» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на электрический кроссовер Geely EX5 белорусской сборки. Очевидно, завод «Белджи» планирует выпускать такие машины наряду с бензиновыми кроссоверами Geely Atlas второго поколения и машинами собственного бренда Belgee – компакт-кроссами X50 (дореформенный Geely Coolray) и среднеразмерными X70, копией Geely Atlas Pro.

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Отметим, что продукция «Белджи» в своей значительной части ориентирована на поставки в Россию. Вместе с тем, электрический кроссовер Geely EX5 уже продается в России – машины китайской сборки официально поставляются в страну с февраля 2025 года.

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По размерам Geely EX5 чуть крупнее вышеупомянутого Geely Atlas Pro: габариты составляют 4615 х 1901 х 1670 мм. В движение кроссовер приводит электромотор мощностью 218 л.с., а полного заряда тяговой батареи емкостью 60,2 кВт.ч хватает на 430 км пробега по циклу WLTP. Привод – передний. Модель входит в Топ-10 популярных в РФ электромобилей. Цены – от 4,1 млн рублей.

Источник: Китайские автомобили

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 42
14.05.2025 
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