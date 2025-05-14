В РФ появится еще один интересный кроссовер из Белоруссии

«Белджи» оформила ОТТС на электрический кроссовер Geely EX5 белорусской сборки

Белорусская машиностроительная компания «Белджи» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на электрический кроссовер Geely EX5 белорусской сборки. Очевидно, завод «Белджи» планирует выпускать такие машины наряду с бензиновыми кроссоверами Geely Atlas второго поколения и машинами собственного бренда Belgee – компакт-кроссами X50 (дореформенный Geely Coolray) и среднеразмерными X70, копией Geely Atlas Pro.

Отметим, что продукция «Белджи» в своей значительной части ориентирована на поставки в Россию. Вместе с тем, электрический кроссовер Geely EX5 уже продается в России – машины китайской сборки официально поставляются в страну с февраля 2025 года.

По размерам Geely EX5 чуть крупнее вышеупомянутого Geely Atlas Pro: габариты составляют 4615 х 1901 х 1670 мм. В движение кроссовер приводит электромотор мощностью 218 л.с., а полного заряда тяговой батареи емкостью 60,2 кВт.ч хватает на 430 км пробега по циклу WLTP. Привод – передний. Модель входит в Топ-10 популярных в РФ электромобилей. Цены – от 4,1 млн рублей.

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Источник: Китайские автомобили