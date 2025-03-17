Начало продаж в РФ кроссовера Geely EX5: запас хода – 430 км и премиальная «начинка»

Цены на электрический кроссовер Geely EX5 в России стартуют от 3 749 990 рублей

Geely начинает продажи нового электрического кроссовера EX5 в России.

Geely EX5

Модель предлагается в двух версиях: Pro и Max. Кроссовер построен на модульной платформе GEEA 3.0 для электромобилей и оснащен литий-железо-фосфатной батареей с запасом хода до 430 км. Силовая установка мощностью 218 л.с. позволяет разогнаться до 100 км/ч за 6,9 секунд.

В базовой комплектации Pro уже предусмотрены подогрев сидений, зеркал, и зоны покоя стеклоочистителей, а также мультимедийная система с 15,4-дюймовым экраном и поддержкой Bluetooth. В стандартное оснащение автомобиля входят камеры кругового обзора, климат-контроль, круиз-контроль и шесть подушек безопасности.

Geely EX5

Цена Geely EX5 Pro составляет от 3 749 990 рублей.

В версии Max добавлены 19-дюймовые диски, панорамная крыша с люком, адаптивный круиз-контроль и премиальная аудиосистема Flyme Sound. В интерьере предусмотрены кресла с функциями вентиляции, массажа и памяти настроек. EX5 в комплектации Max также оснащен комплексом активной безопасности ADAS, включая системы предотвращения столкновений и контроля полосы движения.

Geely EX5

Цена Geely EX5 Max начинается от 4 049 990 рублей при программе Trade-in.

На автомобили предоставляется 6-летняя гарантия и 8-летняя – на батарею.

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Источник, фото: Geely