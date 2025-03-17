Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Geely EX5
17 марта
Начало продаж в РФ кроссовера Geely EX5: запас хода – 430 км и премиальная «начинка»
Цены на электрический кроссовер Geely EX5 в...
Лада Аура уже в автосалонах — кто ее покупает?
17 марта
Лада Аура уже в автосалонах — кто ее покупает?
Автостат: интерес покупателей к седану Lada...
Россияне ждут возвращения 10 популярных брендов, покинувших страну. Среди них и автомарки
17 марта
Россияне ждут возвращения 10 популярных брендов, покинувших страну. Среди них и автомарки
Webbankir: IKEA и Toyota россияне ждут больше...

Начало продаж в РФ кроссовера Geely EX5: запас хода – 430 км и премиальная «начинка»

Цены на электрический кроссовер Geely EX5 в России стартуют от 3 749 990 рублей

Geely начинает продажи нового электрического кроссовера EX5 в России.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
Geely EX5
Geely EX5

Модель предлагается в двух версиях: Pro и Max. Кроссовер построен на модульной платформе GEEA 3.0 для электромобилей и оснащен литий-железо-фосфатной батареей с запасом хода до 430 км. Силовая установка мощностью 218 л.с. позволяет разогнаться до 100 км/ч за 6,9 секунд.

В базовой комплектации Pro уже предусмотрены подогрев сидений, зеркал, и зоны покоя стеклоочистителей, а также мультимедийная система с 15,4-дюймовым экраном и поддержкой Bluetooth. В стандартное оснащение автомобиля входят камеры кругового обзора, климат-контроль, круиз-контроль и шесть подушек безопасности.

Geely EX5
Geely EX5

Рекомендуем
VW показал свой первый доступный электромобиль с запасом хода 250 км

Цена Geely EX5 Pro составляет от 3 749 990 рублей.

В версии Max добавлены 19-дюймовые диски, панорамная крыша с люком, адаптивный круиз-контроль и премиальная аудиосистема Flyme Sound. В интерьере предусмотрены кресла с функциями вентиляции, массажа и памяти настроек. EX5 в комплектации Max также оснащен комплексом активной безопасности ADAS, включая системы предотвращения столкновений и контроля полосы движения.

Geely EX5
Geely EX5

Цена Geely EX5 Max начинается от 4 049 990 рублей при программе Trade-in.

На автомобили предоставляется 6-летняя гарантия и 8-летняя – на батарею.

Источник, фото: Geely

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
17.03.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0