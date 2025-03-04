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Машины этого популярного бренда резко подешевели в России

Российский офис Geely изменил цены и размер скидок на автомобили

Российское представительство компании Geely в марте изменило цены и размер скидок на свои автомобили. Изменения коснулись всех моделей марки.

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Например, Geely Emgrand стоил 2 183 990 рублей, теперь его цена составляет 2 179 990 рублей, скидка вместо 125 000 рублей теперь 40 000.

Geely Preface
Geely Preface

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Geely Preface вместо 3 359 190 рублей стоит 3 357 190, плюс появилась скидка 50 000 рублей.

Geely Coolray вместо 2 799 190 рублей теперь обойдется в 2 794 990 рублей, скидка вместо 125 000 теперь составляет 120 000.

Кроссовер Geely Cityray ранее предлагали по цене 2 854 190 рублей, а сейчас его можно приобрести за 2 849 990 рублей, плюс скидка 50 000 рублей.

Geely Atlas: было – 3 517 190 рублей, стало – 3 512 990 рублей, плюс появилась скидка 150 000 рублей.

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Geely Monjaro: было – 4 552 190 рублей, стало – 4 549 990 рублей, скидка вместо 190 000 теперь 260 000 рублей.

Geely Okavango ранее стоил 3 697 190 рублей, теперь его цена 3 692 990 рублей, плюс появилась скидка 50 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт спрогнозировал цену новой Lada Iskra.

Источник: Quto

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Ушакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 9
04.03.2025 
Фото:Geely
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