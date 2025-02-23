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В Россию привезли новую модель Geely дешевле Lada Vesta

В РФ появился в продаже электрокар Geely Panda Knight по цене от 1 360 000 руб.

В России появились в продаже новые автомобили бренда Geely под названием Panda Knight. Они есть в наличии в Краснодаре, а во Владивостоке и Благовещенске машину предлагают привезти под заказ с полным пакетом документов.

Geely Panda Knight
Geely Panda Knight

В Краснодаре электромобиль стоит 1 650 000 рублей, а на Дальнем Востоке его можно заказать по цене от 1 360 000 до 1 460 000 рублей с учетом доставки и растаможки. Для сравнения, российская Lada Vesta стоит 1 459 900 рублей.

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У автомобиля есть подушка безопасности для водителя, камера заднего вида с парктроником, кондиционер, система бесключевого доступа с кнопкой Start/Stop и дистанционным запуском мотора, ABS и другое.

Geely Panda Knight
Geely Panda Knight

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появился в продаже новый Kia Soul калининградской сборки за 3,1 млн рублей.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 1
23.02.2025 
Фото:Geely
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