В Россию привезли новую модель Geely дешевле Lada Vesta

В РФ появился в продаже электрокар Geely Panda Knight по цене от 1 360 000 руб.

В России появились в продаже новые автомобили бренда Geely под названием Panda Knight. Они есть в наличии в Краснодаре, а во Владивостоке и Благовещенске машину предлагают привезти под заказ с полным пакетом документов.

Geely Panda Knight

В Краснодаре электромобиль стоит 1 650 000 рублей, а на Дальнем Востоке его можно заказать по цене от 1 360 000 до 1 460 000 рублей с учетом доставки и растаможки. Для сравнения, российская Lada Vesta стоит 1 459 900 рублей.

Трехдверный хэтчбек оснащен 41-сильным электромотором и питается от литий-железо-фосфатного аккумулятора на 17,03 кВт·ч, на одном заряде можно проехать до 200 километров.

У автомобиля есть подушка безопасности для водителя, камера заднего вида с парктроником, кондиционер, система бесключевого доступа с кнопкой Start/Stop и дистанционным запуском мотора, ABS и другое.

Geely Panda Knight

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Источник: Автоновости дня