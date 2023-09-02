Мини-«рыцарь»: Geely Panda Knight
Geely Panda Knight своим дизайном напоминает легендарный Ford Bronco. Габариты автомобиля 3135 × 1565 × 1655 мм, колесная база – 2015 мм. Внутри находятся 9,2-дюймовая панель приборов и 8-дюймовый центральный экран. Есть дистанционное управление и ключ Bluetooth для смартфона.
Одна из главных особенностей нового кроссовера – багажное отделение на 800 литров, вмещающее в себя два 28-дюймовых и два 20-дюймовых чемодана.
Geely Panda Knight оснащен двигателем мощностью всего 41 л. с. и максимальным крутящим моментом 110 Н·м. Двигатель питается от литий-железо-фосфатной батареи Gotion, которая обеспечивает запас хода 200 километров. Более того, аккумулятор поддерживает быструю зарядку при мощности 22 кВт, что позволяет зарядить батарею от 30% до 80% всего за полчаса.
Мини-кроссовер будет доступен для покупки уже в первой половине сентября.
Источник: CarNewsChina.com
Фото: Geely
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