Мини-«рыцарь»: Geely Panda Knight

Geely представила новый Panda Knight с запасом хода 200 км и багажником на 800 л

Geely Panda Knight своим дизайном напоминает легендарный Ford Bronco. Габариты автомобиля 3135 × 1565 × 1655 мм, колесная база – 2015 мм. Внутри находятся 9,2-дюймовая панель приборов и 8-дюймовый центральный экран. Есть дистанционное управление и ключ Bluetooth для смартфона.

Geely Panda Knight

Одна из главных особенностей нового кроссовера – багажное отделение на 800 литров, вмещающее в себя два 28-дюймовых и два 20-дюймовых чемодана.

Geely Panda Knight

Geely Panda Knight оснащен двигателем мощностью всего 41 л. с. и максимальным крутящим моментом 110 Н·м. Двигатель питается от литий-железо-фосфатной батареи Gotion, которая обеспечивает запас хода 200 километров. Более того, аккумулятор поддерживает быструю зарядку при мощности 22 кВт, что позволяет зарядить батарею от 30% до 80% всего за полчаса.

Интерьер Geely Panda Knight

Мини-кроссовер будет доступен для покупки уже в первой половине сентября.

Источник: CarNewsChina.com

Фото: Geely