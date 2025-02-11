Нейросеть DeepSeek внедрят в машины известного автобренда

Geely внедрит искусственный интеллект на основе DeepSeek в автомобили бренда

Автомобили Geely оснастят искусственным интеллектом на основе DeepSeek. Об интеграции ИИ сообщили зарубежные СМИ.

Внедрением в систему ИИ автомобилей, чтобы они стали «умными» и продвинутыми, в Geely хотят вывести взаимодействие человека с машиной и интеллектуальное автономное вождение на революционно новый уровень. Причем речь не идет только о голосовом помощнике: нейросеть глубоко интегрируют в функционал систем автомобиля.

Geely уже обучает «интеллектуальную» Xingrui AI на основе данных DeepSeek R1. Компания позиционирует модель как полнофункциональную нейросеть, разработанную специально для автосферы. Она призвана стать ядром следующего поколения интеллектуальных автомобилей Geely и будет управлять функциями, начиная от ADAS до системы автономного вождения.

С учетом того, что бренду Geely принадлежат бренды Volvo, Zeekr и Smart, не исключено, что новая технология появится и в этих марках.

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Источник: uk.motor1.com