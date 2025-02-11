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Нейросеть DeepSeek внедрят в машины известного автобренда
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Нейросеть DeepSeek внедрят в машины известного автобренда

Geely внедрит искусственный интеллект на основе DeepSeek в автомобили бренда

Автомобили Geely оснастят искусственным интеллектом на основе DeepSeek. Об интеграции ИИ сообщили зарубежные СМИ.

Внедрением в систему ИИ автомобилей, чтобы они стали «умными» и продвинутыми, в Geely хотят вывести взаимодействие человека с машиной и интеллектуальное автономное вождение на революционно новый уровень. Причем речь не идет только о голосовом помощнике: нейросеть глубоко интегрируют в функционал систем автомобиля.

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Geely уже обучает «интеллектуальную» Xingrui AI на основе данных DeepSeek R1. Компания позиционирует модель как полнофункциональную нейросеть, разработанную специально для автосферы. Она призвана стать ядром следующего поколения интеллектуальных автомобилей Geely и будет управлять функциями, начиная от ADAS до системы автономного вождения.

С учетом того, что бренду Geely принадлежат бренды Volvo, Zeekr и Smart, не исключено, что новая технология появится и в этих марках.

Источник: uk.motor1.com

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Светлана Тарасенко
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС
Количество просмотров 36
11.02.2025 
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС
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