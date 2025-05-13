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Москвич 3e: рост на фоне падения

Продажи электромобилей в РФ по сравнению с прошлым годом упали в три раза

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Электрический Москвич 3e отыграл одну строчку в рейтинге электромобилей-бестселлеров в России, обойдя китайский Ora 03: если по итогам первого квартала 2025 года Москвич был пятым с результатом 103 проданные машины, то по результатам января-апреля – уже четвертым: дилерам удалось реализовать 181 авто. При этом сам электромобильный сегмент в РФ продолжает стремительно сокращаться.

Москвич 3e
Москвич 3e
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Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», за четыре месяца 2025 года в России было продано 2647 электромобилей, что в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда покупателей нашли 8126 электрических машин. Таким образом, негативная тенденция, оформившаяся еще в начале 2025 года, продолжает развиваться.

Топ-10 электрокаров, январь-апрель 2025:

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  • Zeekr 001 – 518 шт.
  • Avatr 11 – 218 шт.
  • Evolute I-Pro – 208 шт.
  • Москвич 3e – 181 шт.
  • Ora 03 – 152 шт.
  • Zeekr 7X – 142 шт.
  • Zeekr 009 – 129 шт.
  • Geely EX5 – 98 шт.
  • Xiaomi SU7 – 78 шт.
  • Zeekr X – 71 шт.

Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 12
13.05.2025 
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