Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Voyah Free
19 апреля
Рассекречена совершенно новая версия популярного в России кроссовера
Премьера Voyah Free нового поколения состоится...
Японские аккумуляторы DOMEI выходят на российский рынок
19 апреля
Японские аккумуляторы DOMEI выходят на российский рынок
В 2025 году на российском рынке появился новый...
Эксперт оценил вероятность возвращения ушедших автобрендов на российский рынок
19 апреля
Эксперт оценил вероятность возвращения ушедших автобрендов на российский рынок
Андрей Ольховский: в массовом сегменте...

В России рухнули продажи электромобилей: что происходит на рынке?

«Автостат»: в 1 квартале 2025 года продажи электромобилей в России упали на 70%

Рекомендуем
«Единичке» — 55! С днем рождения, народная любимица!

Российский рынок электромобилей переживает глубокий кризис. Согласно данным агентства «Автостат», продажи новых электрокаров в первом квартале 2025 года рухнули до рекордно низкого уровня – всего 1854 машины. Это на 69% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и демонстрирует девятимесячный период непрерывного снижения продаж (с июля 2024 года).

Ситуация усугубляется: падение продаж в январе составило 56%, в феврале – 68%, а в марте достигло 77%. Парадокс ситуации заключается в том, что за весь первый квартал 2025 года было продано меньше электромобилей, чем только в марте 2024 года (2499 шт.).

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Этот мартовский показатель прошлого года стал рекордным и объясняется предвосхищающим спросом перед ужесточением правил ввоза электромобилей через страны ЕАЭС, вступившим в силу 1 апреля 2024 года.

Импортеры, стремясь максимально увеличить объемы поставок до введения новых ограничений, искусственно вздули рынок, создав ложное впечатление стабильного роста.

Несмотря на катастрофическое падение общего объема продаж, некоторые бренды и модели смогли удержаться на плаву.

Рекомендуем
Крепкие масла для трансмиссии

Лидером рынка по-прежнему остается Zeekr, на долю которого пришлось 37% всех продаж в первом квартале (689 единиц). Второе место занимает Avatr (193 шт.), третье – Evolute (164 шт.). Замыкают пятерку лидеров ORA (133 шт.) и «Москвич» (103 шт.).

Среди моделей безусловным лидером стал Zeekr 001 (384 шт.), за ним следуют Avatr 11 (164 шт.) и Evolute i-PRO (124 шт.). Пятерку лучших моделей дополняют ORA 03 (108 шт.) и «Москвич 3e» (103 шт.).

Источник: Автостат

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
19.04.2025 
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0