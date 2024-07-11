Крупнее Весты, один из самых доступных китайских авто в РФ: тест и обзор

«За рулем» тестирует китайский седан Geely Emgrand с АКП

Знаете, в чем главная проблема этой машины? В названии. У многих соотечественников имя Emgrand ассоциируется с машиной, давно покинувшей наш рынок, под названием Emgrand EC7. Имидж того Эмгранда сильно подпортила черкесская сборка на уже закрытом заводе «Дервейс». Больше всего претензий у владельцев тех машин было к качеству метала и ЛКП. Седаны EC7 быстро ржавели, и сегодня встретить живой экземпляр на дорогах – большая редкость.

Белорусская сборка улучшила ситуацию, но не имидж самой модели. А вот Emgrand нынешний, четвертого поколения, с кузовным индексом SS11, который выпускается с мая 2021 года, – совсем другая машина и качественно иной уровень инженерии.

Geely Emgrand

Что с ценой Geely Emgrand

При габаритной длине 4638 мм Emgrand можно поставить на полступени выше Лады Весты, то есть это среднеразмерный седан гольф-класса. И попробуйте-ка найти сегодня в этой нише атмосферный мотор, да еще и с механической коробкой передач. У Эмгранда такая версия есть. В базовом исполнении за нее попросят 2 009 990 руб.

Но к нам в редакционный парк попал седан в топовом исполнении Flagship с автоматической коробкой передач. Рекомендованная цена такой модификации – 2 489 990 руб. Со скидками за трейд-ин и кредит – от 2 139 990 руб.

Салонное зеркало без автозатемнения. Под ним виднеется классический рычажок, как на старых добрых Жигулях. Впрочем, результат тот же. Китайцы постарались сэкономить там, где это возможно. К примеру, кнопка бесключевого доступа только на ручке водительской двери. И при этом не окрашена в цвет кузова.

В чем главная особенность Эмгранда

Для белорусского рынка Emgrand собирают на заводе БелДжи. Мотор там дефорсирован до 103 л.с. На выбор у белорусов: механика или вариатор. Но в Россию Эмгранды поступают из Китая, и характеристики у этих машин иные.

У нас атмосферный мотор 1.5 на 122 л.с. И работает он в паре с классической шестиступенчатой АКП японской компании Aisin. Это, на мой взгляд, главная особенность и весомое преимущество машины, так как все остальные производители классического автомата не предлагают вовсе.

Под капотом двигатель BHE15-AFD, созданный Geely совместно с Volvo: алюминиевый блок цилиндров, цепной привод ГРМ и непосредственный впрыск топлива. Мотор отличается относительно высокой степенью сжатия: 13,5. Geely рекомендует менять масло раз в 10 000 км.

Как едет Geely Emgrand

При езде по трассе моторчик не удивил – честно разгоняет машину на свою паспортную мощность. Ни больше, ни меньше. Запаса под педалью акселератора немного. На обгон лучше выходить заранее, а еще лучше перед обгоном переключиться в режим Sport – так электроника сразу выберет передачу пониже и проще будет обогнать.

Рядом с селектором АКП кнопка стояночного тормоза и система Autohold. Мне очень не хватало тут шайбы или рычажка режимов работы двигателя и АКП. Для этого снова нужно обратиться к 12,3-дюймовому центральному дисплею.

Подвеска настроена почти идеально для дорог среднего качества. Не слишком мягко – пассажиров не укачивает в дальней дороге. И не слишком жестко – вибрации и потряхивания от преодоления дорожных стыков не растекаются по всему кузову машины. Рулевое управление претензий особых тоже не вызвало – прямую держит уверенно. Подруливать лишний раз не приходится. Единственное, к чему придется приноравливаться, – это отклик на нажатие педали газа. Стоит слишком активно прижать акселератор, и машина резко стартует с места на грани пробуксовки. Впрочем, это дело привычки.

Монохромное оформление дисплея приборного щитка - спорное решение: информативности не добавляет, но создает атмосферу бюджетного автомобиля.

Что с расходом топлива Geely Emgrand

Отсутствие турбонаддува дает о себе знать. Emgrand много не просит. При размеренной езде по трассе легко уложиться в 6,7 л на 100 км. С регулярными обгонами расход вырастет до 7 л на 100 км. В городе – 7,6-7,8 л. Причем производитель не обязывает заправлять машину 95-м бензином. Можно лить и 92-й, что мы и делаем.

Топливозаправочная горловина – на левой стороне машины. По моему опыту это плюс – машины с такой компоновкой встречаются у нас реже, а значит есть шанс подъехать к колонке АЗС без очереди.

А пассажирам комфортно?

Интерьер у Эмгранда – трехцветный. Да еще и светлый. Обивка показала себя вполне стойкой к окрашиванию одеждой.

Сиденья спереди удобные для повседневных поездок по городу. В дальней дороге показались чуть жестковатыми. Впрочем, это дело личных предпочтений.

В дальней дороге с семьей лично мне после 3-часовой непрерывной езды хотелось сделать перерыв и размяться. Остальным же, особенно тем пассажирам, кто не любит в машине ощущение домашнего дивана, наоборот, такая набивка сидений пришлась по нраву.

На втором ряду хороший запас пространства по всем направлениям для троих взрослых.

Зато все без исключения оценили простор в салоне. Особенно на втором ряду – хороший запас пространства в ногах (перед коленями), над головой и в плечах. Трое взрослых на втором ряду? Легко. Не удивительно, что эта модель все чаще встречается в такси.

Для пассажиров второго ряда предусмотрены раздельные воздуховоды и USB-разъем. Раскладного подлокотника нет, зато спинки второго ряда складываются раздельно, в соотношении 60:40.

И багажник большой. Производитель заявляет 500 л в обычном состоянии и почти 1,5 кубометра (1500 л) при сложенных спинках второго ряда. В цифры охотно верится. Правда, нужно помнить об особенностях конструкции кузова. Если предстоит перевозить крупногабаритный груз, прикиньте сначала, поместится ли он в проем под перемычкой, разделяющей багажный отсек и салон.

Багажник огромный! Аж на 500 литров. Петли занимают очень много места при закрытом багажнике.

Что с комплектацией Geely Emgrand

Плюс в том, что в Emgrand не стали добавлять различные излишества, привычные уже для многих китайских машин. Нет в российской версии систем мониторинга слепых зон и автоторможения, а также кругового обзора. Ну а зачем он вам? Ведь это не высокий кроссовер, а седан с хорошим обзором. Камеры заднего вида вполне достаточно для парковки.

Из теплых опций предусмотрены подогревы сидений (спинки не греются), руля и зоны покоя щеток стеклоочистителя (не всего лобового стекла).

Руль прогревается быстро, но неравномерно. Подогрев в Эмгранде только у подушки сиденья. Спинка не греется.

Фары светодиодные. Сам свет очень понравился. Ближний яркий, пучок широкий – обочина хорошо подсвечена. Дальний тоже мощный и равномерный.

Кнопка бесключевого доступа – только на ручке водительской двери. Зато есть автозапуск с брелока и автоматическое отпирание багажника, если приблизиться к задней части машины с ключом в кармане.

Электропривод – тоже только у кресла водителя. Руль не регулируется по вылету, но полагаю, что комфортную посадку за рулем найдет для себя большинство водителей.

Электроприводы есть только у сиденья водителя. Регулировки поясничного упора нет, а лифт появляется только в топовой версии.

Другими словами, принцип разумной достаточности тут проявился в полной мере. И это позволило удержать приемлемую по нынешним временам стоимость машины.

Недостатки Geely Emgrand

С точки зрения потенциального владельца, мне не понравилось несколько конструктивных решений. Во-первых, на внутренней стороне крышки багажника нет ручки. Если машина грязная, закрывая багажник, обязательно испачкаешься. А еще громоздкие петли съедают полезное пространство багажного отсека.

Нет раздельной потолочной подсветки – тоже неудобно. Предусмотрен лишь общий для водителя и переднего пассажира фонарь.

Потолочный светильник общий для водителя и переднего пассажира. А вот кнопок управления люком вы на потолке не найдете... ...Открыть и закрыть люк можно только через сенсорный экран.

Ну и, традиционно для Geely нет ни Android Auto, ни Apple CarPlay. Вместо этого – QDLink, которая зеркалит изображение с вашего смартфона на экран. По функционалу эта система не уступает вышеперечисленным, но проблема в другом. Здесь работает принцип: все нестандартное – неудобно, просто потому, что требует привыкания. Мы, кстати, устраивали баттл мультимедиасистем популярных авто – рекомендую изучить. Возможности QDLink тогда тоже подробно разобрали.

А еще нужно перенастроить блок управления климат-контролем. Дело в том, что при автозапуске электроника выставляет минимальную температуру в салоне. Летом это поможет охладить салон, а что зимой?

Кнопка запуска двигателя и управление климатической системой - механические. Все остальные системы настраиваются через сенсорный дисплей.

Гарантия на Geely Emgrand

На каждый официально импортированный автомобиль производитель предоставляет заводскую гарантию в течение 5 лет или 150 000 км пробега с момента покупки при условии регулярного техобслуживания у официальных дилеров.

Geely Emgrand в сравнении с конкурентами

Мы уже сравнивали Geely Emgrand с Ладой Вестой. Вот видео: