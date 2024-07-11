Крупнее Весты, один из самых доступных китайских авто в РФ: тест и обзор

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«За рулем» тестирует китайский седан Geely Emgrand с АКП

Знаете, в чем главная проблема этой машины? В названии. У многих соотечественников имя Emgrand ассоциируется с машиной, давно покинувшей наш рынок, под названием Emgrand EC7. Имидж того Эмгранда сильно подпортила черкесская сборка на уже закрытом заводе «Дервейс». Больше всего претензий у владельцев тех машин было к качеству метала и ЛКП. Седаны EC7 быстро ржавели, и сегодня встретить живой экземпляр на дорогах – большая редкость.

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Белорусская сборка улучшила ситуацию, но не имидж самой модели. А вот Emgrand нынешний, четвертого поколения, с кузовным индексом SS11, который выпускается с мая 2021 года, – совсем другая машина и качественно иной уровень инженерии.

Geely Emgrand
Geely Emgrand

Что с ценой Geely Emgrand

При габаритной длине 4638 мм Emgrand можно поставить на полступени выше Лады Весты, то есть это среднеразмерный седан гольф-класса. И попробуйте-ка найти сегодня в этой нише атмосферный мотор, да еще и с механической коробкой передач. У Эмгранда такая версия есть. В базовом исполнении за нее попросят 2 009 990 руб.

Но к нам в редакционный парк попал седан в топовом исполнении Flagship с автоматической коробкой передач. Рекомендованная цена такой модификации – 2 489 990 руб. Со скидками за трейд-ин и кредит – от 2 139 990 руб.

Салонное зеркало без автозатемнения. Под ним виднеется классический рычажок, как на старых добрых Жигулях. Впрочем, результат тот же.
Китайцы постарались сэкономить там, где это возможно. К примеру, кнопка бесключевого доступа только на ручке водительской двери. И при этом не окрашена в цвет кузова.

В чем главная особенность Эмгранда

Для белорусского рынка Emgrand собирают на заводе БелДжи. Мотор там дефорсирован до 103 л.с. На выбор у белорусов: механика или вариатор. Но в Россию Эмгранды поступают из Китая, и характеристики у этих машин иные.

У нас атмосферный мотор 1.5 на 122 л.с. И работает он в паре с классической шестиступенчатой АКП японской компании Aisin. Это, на мой взгляд, главная особенность и весомое преимущество машины, так как все остальные производители классического автомата не предлагают вовсе.

Под капотом двигатель BHE15-AFD, созданный Geely совместно с Volvo: алюминиевый блок цилиндров, цепной привод ГРМ и непосредственный впрыск топлива. Мотор отличается относительно высокой степенью сжатия: 13,5. Geely рекомендует менять масло раз в 10 000 км.
Под капотом двигатель BHE15-AFD, созданный Geely совместно с Volvo: алюминиевый блок цилиндров, цепной привод ГРМ и непосредственный впрыск топлива. Мотор отличается относительно высокой степенью сжатия: 13,5. Geely рекомендует менять масло раз в 10 000 км.

Как едет Geely Emgrand

Geely выпустила спортивную версию доступного седана Emgrand

При езде по трассе моторчик не удивил – честно разгоняет машину на свою паспортную мощность. Ни больше, ни меньше. Запаса под педалью акселератора немного. На обгон лучше выходить заранее, а еще лучше перед обгоном переключиться в режим Sport – так электроника сразу выберет передачу пониже и проще будет обогнать.

Рядом с селектором АКП кнопка стояночного тормоза и система Autohold. Мне очень не хватало тут шайбы или рычажка режимов работы двигателя и АКП. Для этого снова нужно обратиться к 12,3-дюймовому центральному дисплею.
Рядом с селектором АКП кнопка стояночного тормоза и система Autohold. Мне очень не хватало тут шайбы или рычажка режимов работы двигателя и АКП. Для этого снова нужно обратиться к 12,3-дюймовому центральному дисплею.

Подвеска настроена почти идеально для дорог среднего качества. Не слишком мягко – пассажиров не укачивает в дальней дороге. И не слишком жестко – вибрации и потряхивания от преодоления дорожных стыков не растекаются по всему кузову машины. Рулевое управление претензий особых тоже не вызвало – прямую держит уверенно. Подруливать лишний раз не приходится. Единственное, к чему придется приноравливаться, – это отклик на нажатие педали газа. Стоит слишком активно прижать акселератор, и машина резко стартует с места на грани пробуксовки. Впрочем, это дело привычки.

Монохромное оформление дисплея приборного щитка - спорное решение: информативности не добавляет, но создает атмосферу бюджетного автомобиля.
Монохромное оформление дисплея приборного щитка - спорное решение: информативности не добавляет, но создает атмосферу бюджетного автомобиля.

Что с расходом топлива Geely Emgrand

Отсутствие турбонаддува дает о себе знать. Emgrand много не просит. При размеренной езде по трассе легко уложиться в 6,7 л на 100 км. С регулярными обгонами расход вырастет до 7 л на 100 км. В городе – 7,6-7,8 л. Причем производитель не обязывает заправлять машину 95-м бензином. Можно лить и 92-й, что мы и делаем.

Топливозаправочная горловина – на левой стороне машины. По моему опыту это плюс – машины с такой компоновкой встречаются у нас реже, а значит есть шанс подъехать к колонке АЗС без очереди.
Топливозаправочная горловина – на левой стороне машины. По моему опыту это плюс – машины с такой компоновкой встречаются у нас реже, а значит есть шанс подъехать к колонке АЗС без очереди.

У нового Geely Emgrand нашли неожиданные особенности

А пассажирам комфортно?

Интерьер у Эмгранда – трехцветный. Да еще и светлый. Обивка показала себя вполне стойкой к окрашиванию одеждой.

Сиденья спереди удобные для повседневных поездок по городу. В дальней дороге показались чуть жестковатыми. Впрочем, это дело личных предпочтений.
Сиденья спереди удобные для повседневных поездок по городу. В дальней дороге показались чуть жестковатыми. Впрочем, это дело личных предпочтений.

В дальней дороге с семьей лично мне после 3-часовой непрерывной езды хотелось сделать перерыв и размяться. Остальным же, особенно тем пассажирам, кто не любит в машине ощущение домашнего дивана, наоборот, такая набивка сидений пришлась по нраву.

На втором ряду хороший запас пространства по всем направлениям для троих взрослых.
На втором ряду хороший запас пространства по всем направлениям для троих взрослых.

Зато все без исключения оценили простор в салоне. Особенно на втором ряду – хороший запас пространства в ногах (перед коленями), над головой и в плечах. Трое взрослых на втором ряду? Легко. Не удивительно, что эта модель все чаще встречается в такси.

Для пассажиров второго ряда предусмотрены раздельные воздуховоды и USB-разъем.
Раскладного подлокотника нет, зато спинки второго ряда складываются раздельно, в соотношении 60:40.

И багажник большой. Производитель заявляет 500 л в обычном состоянии и почти 1,5 кубометра (1500 л) при сложенных спинках второго ряда. В цифры охотно верится. Правда, нужно помнить об особенностях конструкции кузова. Если предстоит перевозить крупногабаритный груз, прикиньте сначала, поместится ли он в проем под перемычкой, разделяющей багажный отсек и салон.

Багажник огромный! Аж на 500 литров.
Петли занимают очень много места при закрытом багажнике.

Что с комплектацией Geely Emgrand

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Плюс в том, что в Emgrand не стали добавлять различные излишества, привычные уже для многих китайских машин. Нет в российской версии систем мониторинга слепых зон и автоторможения, а также кругового обзора. Ну а зачем он вам? Ведь это не высокий кроссовер, а седан с хорошим обзором. Камеры заднего вида вполне достаточно для парковки.

Из теплых опций предусмотрены подогревы сидений (спинки не греются), руля и зоны покоя щеток стеклоочистителя (не всего лобового стекла).

Руль прогревается быстро, но неравномерно.
Подогрев в Эмгранде только у подушки сиденья. Спинка не греется.
Фары светодиодные. Сам свет очень понравился. Ближний яркий, пучок широкий – обочина хорошо подсвечена. Дальний тоже мощный и равномерный.
Фары светодиодные. Сам свет очень понравился. Ближний яркий, пучок широкий – обочина хорошо подсвечена. Дальний тоже мощный и равномерный.

Кнопка бесключевого доступа – только на ручке водительской двери. Зато есть автозапуск с брелока и автоматическое отпирание багажника, если приблизиться к задней части машины с ключом в кармане.

Электропривод – тоже только у кресла водителя. Руль не регулируется по вылету, но полагаю, что комфортную посадку за рулем найдет для себя большинство водителей.

Электроприводы есть только у сиденья водителя. Регулировки поясничного упора нет, а лифт появляется только в топовой версии.
Электроприводы есть только у сиденья водителя. Регулировки поясничного упора нет, а лифт появляется только в топовой версии.

Другими словами, принцип разумной достаточности тут проявился в полной мере. И это позволило удержать приемлемую по нынешним временам стоимость машины.

Недостатки Geely Emgrand

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С точки зрения потенциального владельца, мне не понравилось несколько конструктивных решений. Во-первых, на внутренней стороне крышки багажника нет ручки. Если машина грязная, закрывая багажник, обязательно испачкаешься. А еще громоздкие петли съедают полезное пространство багажного отсека.

Нет раздельной потолочной подсветки – тоже неудобно. Предусмотрен лишь общий для водителя и переднего пассажира фонарь.

Потолочный светильник общий для водителя и переднего пассажира. А вот кнопок управления люком вы на потолке не найдете...
...Открыть и закрыть люк можно только через сенсорный экран.

Ну и, традиционно для Geely нет ни Android Auto, ни Apple CarPlay. Вместо этого – QDLink, которая зеркалит изображение с вашего смартфона на экран. По функционалу эта система не уступает вышеперечисленным, но проблема в другом. Здесь работает принцип: все нестандартное – неудобно, просто потому, что требует привыкания. Мы, кстати, устраивали баттл мультимедиасистем популярных авто – рекомендую изучить. Возможности QDLink тогда тоже подробно разобрали.

А еще нужно перенастроить блок управления климат-контролем. Дело в том, что при автозапуске электроника выставляет минимальную температуру в салоне. Летом это поможет охладить салон, а что зимой?

Кнопка запуска двигателя и управление климатической системой - механические. Все остальные системы настраиваются через сенсорный дисплей.
Кнопка запуска двигателя и управление климатической системой - механические. Все остальные системы настраиваются через сенсорный дисплей.

Гарантия на Geely Emgrand

На каждый официально импортированный автомобиль производитель предоставляет заводскую гарантию в течение 5 лет или 150 000 км пробега с момента покупки при условии регулярного техобслуживания у официальных дилеров.

Geely Emgrand в сравнении с конкурентами

Мы уже сравнивали Geely Emgrand с Ладой Вестой. Вот видео:

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Константин Васильев
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 4
11.07.2024
Фото:«За рулем»
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