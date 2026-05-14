Hyundai расширяет портфель брендов в России

Hyundai зарегистрировал в РФ товарные знаки Elantra и Hyundai Mighty

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Company 12 мая зарегистрировал в Роспатенте бренды Elantra и Hyundai Mighty, следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Исключительное право на товарные знаки будет действовать до июля 2034 года. Под брендами можно производить легковые и грузовые автомобили, а также запчасти к ним.

Выпуск автомобилей Hyundai в России был приостановлен в марте 2022 года, в качестве причины назывались перебои с поставками комплектующих. Позже Hyundai продала завод, принадлежавший компании ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», российской компании АГР (бывш. «Арт-Финанс») за 10 тыс. рублей с правом обратного выкупа в течение двух лет. В феврале текущего года стало известно, что Hyundai Motor Company не выкупила предприятие в Санкт-Петербурге.

Источник:  Известия
Ушакова Ирина
Фото:Flickr
14.05.2026 
Фото:Flickr
