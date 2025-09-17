Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ford Explorer
17 сентября
Ford оставит без работы четверть персонала завода в Европе
Ford сократит 1000 работников завода в Кельне...
В России стало легче взять кредит на машину: с чем это связано?
17 сентября
В России стало легче взять кредит на машину: с чем это связано?
«еКредит»: уровень одобрения автокредитов на...
Назван самый безопасный автомобиль 2025 года
17 сентября
Назван самый безопасный автомобиль 2025 года
Tesla Cybertruck признан самым безопасным...

Эти популярные модели будет почти нереально купить из-за нового утильсбора

Целиков: Новый утильсбор взвинтит цены на многие японские и немецкие машины

Новый утильсбор, привязанный к мощности мотора, могут ввести уже в ноябре текущего года – и это серьезно ударит по ценам на импортные машины мощнее 160 л.с. Глава «Автостата» Сергей Целиков назвал топ-10 мощных иномарок, цены на которые вырастут в первую очередь:

Рекомендуем
7 неудобных вопросов при выборе нового или подержанного автомобиля
  • Geely Monjaro
  • BMW X3
  • BMW X5
  • BMW 5-Series
  • Toyota Highlander
  • Toyota RAV4
  • Kia Sorento
  • Kia Carnival
  • Hyundai Palisade
  • Hyundai Santa Fe
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

В то же время среди ввозимых иномарок много моделей с двигателем слабее 160 л.с., для которых предполагается сохранить льготный утильсбор — 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи за машину старше 3 лет.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

По Целикову, в так называемый «доутильный» список для жителей европейской части России попадают Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Passat, Kia K3 и Kia К5, Mazda 3, Mazda CX-3 и Mazda СХ-30. А жители Дальнего Востока и Сибири будут ориентироваться на сохраняющие «льготные» цены праворульные Honda Freed, Honda Fit, Honda Vezel, Honda Stepwgn, Toyota Yaris, Toyota Wish, Toyota Corolla, Toyota Raize, Toyota Roomy, Toyota Sienta, Toyota Vitz, Nissan Note, Suzuki Jimny и Mazda Axela.

Останется и несколько премиальных моделей в не самых мощных версиях: BMW X1, BMW 1-Series, BMW 2-Series, Mercedes-Benz С-Class и Audi A3.

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 22
17.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0