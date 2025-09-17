Эти популярные модели будет почти нереально купить из-за нового утильсбора
Новый утильсбор, привязанный к мощности мотора, могут ввести уже в ноябре текущего года – и это серьезно ударит по ценам на импортные машины мощнее 160 л.с. Глава «Автостата» Сергей Целиков назвал топ-10 мощных иномарок, цены на которые вырастут в первую очередь:
- Geely Monjaro
- BMW X3
- BMW X5
- BMW 5-Series
- Toyota Highlander
- Toyota RAV4
- Kia Sorento
- Kia Carnival
- Hyundai Palisade
- Hyundai Santa Fe
В то же время среди ввозимых иномарок много моделей с двигателем слабее 160 л.с., для которых предполагается сохранить льготный утильсбор — 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи за машину старше 3 лет.
По Целикову, в так называемый «доутильный» список для жителей европейской части России попадают Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Passat, Kia K3 и Kia К5, Mazda 3, Mazda CX-3 и Mazda СХ-30. А жители Дальнего Востока и Сибири будут ориентироваться на сохраняющие «льготные» цены праворульные Honda Freed, Honda Fit, Honda Vezel, Honda Stepwgn, Toyota Yaris, Toyota Wish, Toyota Corolla, Toyota Raize, Toyota Roomy, Toyota Sienta, Toyota Vitz, Nissan Note, Suzuki Jimny и Mazda Axela.
Останется и несколько премиальных моделей в не самых мощных версиях: BMW X1, BMW 1-Series, BMW 2-Series, Mercedes-Benz С-Class и Audi A3.
