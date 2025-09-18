Названы самые востребованные в России автомобили из Кореи

В 2025 году импорт легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос на 88%

В период с января по август 2025 года в Россию было завезено 61,6 тысячи подержанных легковых автомобилей из Южной Кореи, что на 88% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Южная Корея предлагает разнообразие марок, позволяя россиянам выбирать не только Kia и Hyundai, но и другие известные бренды.

Наиболее популярным неместным брендом из этой страны стал BMW, который составил чуть более 20% всех поставок за 8 месяцев. В числе десяти самых импортируемых марок также оказались Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Toyota и Porsche. Кроме этого, интерес россиян вызывают местные марки SsangYong и Genesis.

Лидером среди моделей корейского секонд-хенда остается Hyundai Palisade с поставками в 3868 автомобилей.

Hyundai Palisade

На втором месте располагается Kia Carnival (3351 шт.), а третью и четвертую позиции занимают Kia Sorento (3107 шт.) и Kia K5 (3103 шт.) соответственно. Замыкает пятерку лидеров BMW 5-й серии с показателем 2684 автомобиля.

Российские покупатели предпочитают относительно новые автомобили, и основная часть импорта приходится на машины, выпущенные в 2021-2022 годах.