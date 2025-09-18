#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы сроки запуска кроссовера Lada Azimut
18 сентября
Названы сроки запуска кроссовера Lada Azimut
RCI News: кроссовер Lada Azimut пойдет в серию...
Tank 300 или Suzuki Jimny — выбираем внедорожник под себя
18 сентября
Tank 300 или Suzuki Jimny — выбираем внедорожник под себя
Tank 300 – рамный внедорожник с турбомотором,...
Niva Legend получила новый цвет кузова
18 сентября
Niva Legend получила новый цвет кузова
АВТОВАЗ начал окрашивать внедорожники Niva...

Названы самые востребованные в России автомобили из Кореи

В 2025 году импорт легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос на 88%

В период с января по август 2025 года в Россию было завезено 61,6 тысячи подержанных легковых автомобилей из Южной Кореи, что на 88% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Рекомендуем
Снизить расход топлива — это легко: простые советы

Южная Корея предлагает разнообразие марок, позволяя россиянам выбирать не только Kia и Hyundai, но и другие известные бренды.

Наиболее популярным неместным брендом из этой страны стал BMW, который составил чуть более 20% всех поставок за 8 месяцев. В числе десяти самых импортируемых марок также оказались Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Toyota и Porsche. Кроме этого, интерес россиян вызывают местные марки SsangYong и Genesis.


Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Лидером среди моделей корейского секонд-хенда остается Hyundai Palisade с поставками в 3868 автомобилей.

Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

На втором месте располагается Kia Carnival (3351 шт.), а третью и четвертую позиции занимают Kia Sorento (3107 шт.) и Kia K5 (3103 шт.) соответственно. Замыкает пятерку лидеров BMW 5-й серии с показателем 2684 автомобиля.

Российские покупатели предпочитают относительно новые автомобили, и основная часть импорта приходится на машины, выпущенные в 2021-2022 годах.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Сергей Целиков - Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Hyundai | Автостат
Количество просмотров 7
18.09.2025 
Фото:Unsplash | Hyundai | Автостат
Поделиться:
Оцените материал:
0