Выгодно ли привезти машину из Белоруссии?

17 сентября
Ситуация на рынке автомобилей заставляет многих россиян думать о приобретении машин за границей, например, в Белоруссии, где есть возможность приобрести ухоженные европейские автомобили по сравнительно низким ценам.

Минск, Брест и Гродно стали своеобразными «перевалочными пунктами» для европейских машин, направляющихся в Россию, благодаря близости к границам Евросоюза. Это позволяет покупать свежие иномарки с небольшими пробегами по ценам, гораздо более низким, чем в России. Основные предложения можно найти на специализированных интернет-сайтах, таких как av.by или kufar.by, где можно увидеть сотни тысяч объявлений различной направленности.

Для ввоза в Россию подходят машины, легально импортированные и зарегистрированные в Белоруссии не менее года. Их можно растаможить в России на льготных условиях на физическое лицо. Важно также учитывать возраст автомобиля: эксперты рекомендуют рассматривать варианты, выпущенные от трех до десяти лет назад, так как со старыми моделями может оказаться трудно получить оригинальные таможенные документы, что обернется необходимостью уплатить коммерческий утильсбор и отменит все преимущества.

Перед покупкой обязательно стоит запросить у продавца полный пакет документов на автомобиль, включая оригинал Таможенного приходного ордера, пассажирскую таможенную декларацию и таможенное удостоверение. Также полезно нанять местного специалиста, который проверит техническое и юридическое состояние машины.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
16.09.2025 
Фото:Depositphotos
