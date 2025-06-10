Названы самые популярные авто, ввезенные в РФ по параллельному импорту

Эксперт Коротков: Лидерами параллельного импорта в РФ стали премиальные авто

Ввоз автомобилей по параллельному импорту в России на данный момент является более нишевым на фоне продолжающейся стагнации рынка.

Тем не менее, возможность приобрести авто из-за рубежа все еще выгодна, так как позволяет получить заметный «зазор» по рынку, рассказал CEO проекта «Likvi.com» Александр Коротков.

Вопреки мнениям многих российских автолюбителей, привезти автомобиль из Европы все еще можно, пояснил он. Для этого достаточно прибегнуть к помощи посредника, который подберет нужный автомобиль и перегонит его в Россию для постановки на учет.

Комментарий эксперта

Александр Коротков, CEO проекта «Likvi.com»:

– По состоянию на начало второго квартала лидером по ввозу из Европы стали автомобили премиум-сегмента, таких как BMW серии X, включая X3, X5 и X7 (G-поколение), а также Mercedes E-класса.

В числе наиболее популярных автомобилей из Кореи и Японии, как и год назад, выделяются Toyota Land Cruiser и Toyota Camry, но уже в «80-м кузове», новичками в этом рейтинге стали BMW 1-й и 3-й серий, Audi A5.

Что касается китайских автомобилей, то наибольшей популярностью пользуются Lixiang L9, L7 и Zeekr 001, а также удлиненные версии BMW X5 Long и X1 Long. Отличие этих автомобилей заключается в удлиненной колесной базе, которая, в среднем, больше на 110 мм. Это решение ориентировано на китайских потребителей, для которых важны просторный салон и комфорт задних пассажиров. В китайской культуре длинные автомобили ассоциируются с роскошью и статусом.

Эксперт прогнозирует этот тренд и на российском рынке, ожидая рост числа объявлений о продаже и перегонке «удлиненных» автомобилей на 20% к концу второго квартала 2025 года.

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