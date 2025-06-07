Эти кроссоверы стоимостью до ₽5 млн россияне чаще всего заказывают за границей

«РоговМобиль»: в бюджете до 5 млн рублей россияне чаще заказывают за рубежом BMW X3

Россияне чаще всего заказывают для доставки из-за рубежа среднеразмерные немецкие кроссоверы, если бюджет на покупку авто составляет 5 млн рублей, сообщил основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов. Фирма специализируется на доставке машин из-за рубежа.

Что касается немецких марок, то чаще всего заказывают BMW X3. Далее следуют Mercedes-Benz GLC и Audi Q5. Это автомобили примерно 2021 или 2022 г. в. с пробегом 30–40 тыс. километров, в хорошем состоянии.

По словам Рогова, среди популярных можно выделить Kia Mohave, Toyota Highlander, Hyundai Palisade. Их стоимость составляет 4–4,5 млн рублей.

Чаще всего такие модели заказывают в максимальных комплектациях. Это мощные кроссоверы с полным приводом и АКП.

BMW X3

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Geely Atlas IV продают каждые две минуты в Китае.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: «Газета.Ru»