#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

В Россию привезли новый кроссовер BMW: известна цена

В России появился в продаже кроссовер BMW X3 четвертого поколения за ₽12,3 млн

Кроссовер BMW X3 продолжают поставлять в Россию по параллельному импорту. Летом 2024 года было представлено новое, четвертое по счету поколение модели.

BMW X3
BMW X3

В страну привезли BMW X3 20 xDrive с бензиновой турбо-«четверкой» объемом 2,0 л мощностью 190 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Скорости 100 км/ч автомобиль достигает за 7,8 с. Его стоимость составляет 12,3 млн руб.

Интерьер BMW X3
Интерьер BMW X3

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Рама, почти 5 метров в длину, клиренс 217 мм, 250 сил… И всего за 2 млн рублей!

После смены поколений у Х3 появились крупные «ноздри» с необычным сочетанием вертикальных и диагональных ламелей. Коэффициент лобового сопротивления удалось уменьшить с 0,29 до 0,27. В салоне установлен изогнутый блок с дисплеями приборной панели и медиасистемы.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:BMW
Количество просмотров 4155
13.01.2025 
Фото:BMW
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW X3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв