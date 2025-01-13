В Россию привезли новый кроссовер BMW: известна цена

В России появился в продаже кроссовер BMW X3 четвертого поколения за ₽12,3 млн

Кроссовер BMW X3 продолжают поставлять в Россию по параллельному импорту. Летом 2024 года было представлено новое, четвертое по счету поколение модели.

BMW X3

В страну привезли BMW X3 20 xDrive с бензиновой турбо-«четверкой» объемом 2,0 л мощностью 190 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Скорости 100 км/ч автомобиль достигает за 7,8 с. Его стоимость составляет 12,3 млн руб.

Интерьер BMW X3

После смены поколений у Х3 появились крупные «ноздри» с необычным сочетанием вертикальных и диагональных ламелей. Коэффициент лобового сопротивления удалось уменьшить с 0,29 до 0,27. В салоне установлен изогнутый блок с дисплеями приборной панели и медиасистемы.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: Autonews