Полный привод и надежные агрегаты — хороший кроссовер Toyota появился в автосалонах РФ

Кроссоверы Toyota Highlander 2025 года доступны в России от 5,4 млн рублей

Российские дилеры уже предлагают кроссоверы Toyota Highlander 2025 года, цены на которые начинаются с 5,4 млн рублей.

Примечательно, что самый доступный экземпляр завезен из Кыргызстана и отличается тем, что коммерческий утильсбор за него уже оплачен. Продавец также предложил возможность снизить стоимость при предварительном заключении договора поставки.

Toyota Highlander

Модель оснащена 2,0-литровым двигателем мощностью 248 л.с. Цены на Highlander варьируются от 5,4 до 7,7 млн рублей, где более доступные версии имеют 2,0-литровый мотор, а более дорогие – гибридную силовую установку на основе 2,5-литрового двигателя. Все автомобили оборудованы классической автоматической трансмиссией и полным приводом.

Интерьер Toyota Highlander

Следует отметить, что большинство кроссоверов Toyota Highlander поставляется из Китая, где цена значительно ниже — от 2,8 до 3,6 млн рублей.

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Источник: Российская газета