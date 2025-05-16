Полный привод и надежные агрегаты — хороший кроссовер Toyota появился в автосалонах РФ

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Кроссоверы Toyota Highlander 2025 года доступны в России от 5,4 млн рублей

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Российские дилеры уже предлагают кроссоверы Toyota Highlander 2025 года, цены на которые начинаются с 5,4 млн рублей.

Примечательно, что самый доступный экземпляр завезен из Кыргызстана и отличается тем, что коммерческий утильсбор за него уже оплачен. Продавец также предложил возможность снизить стоимость при предварительном заключении договора поставки.

Toyota Highlander
Toyota Highlander

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Модель оснащена 2,0-литровым двигателем мощностью 248 л.с. Цены на Highlander варьируются от 5,4 до 7,7 млн рублей, где более доступные версии имеют 2,0-литровый мотор, а более дорогие – гибридную силовую установку на основе 2,5-литрового двигателя. Все автомобили оборудованы классической автоматической трансмиссией и полным приводом.

Интерьер Toyota Highlander
Интерьер Toyota Highlander

Следует отметить, что большинство кроссоверов Toyota Highlander поставляется из Китая, где цена значительно ниже — от 2,8 до 3,6 млн рублей.

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Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 12
16.05.2025 
Фото:Autohome
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Отзывы о Toyota Highlander (1)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Toyota Highlander  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.
+9