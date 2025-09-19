Покупка кроссовера из Кореи — какой утильсбор платить с 1 ноября?

Утильсбор на самый популярный Hyundai с пробегом может составить до 4,7 млн

Импорт подержанных автомобилей из Южной Кореи растет, но в ближайшее время эта тенденция может резко смениться на обратную – такое мнение высказал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Эксперт приводит данные «Автостата»: в январе-августе в РФ ввезли 61,6 тысячи «корейцев» с пробегом, на 88% больше, чем годом ранее, причем самой популярной моделью корейской вторички стал Hyundai Palisade – такую машину за отчетный период приобрели себе 3686 россиян. Это притом, что машина, в принципе, недешевая: сейчас топ-версия Calligraphy с 2,5-литровым бензиновым мотором на 281 л.с. предлагается российскими продавцами за 7,7 миллиона рублей.

Это цена с учетом нынешней ставки утильсбора. Но как поменяется ситуация, если Минпромторг введет новый утильсбор?

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– А теперь – о перспективах. Берем Hyundai Palisade: относительно бюджетно обходится машина с дизелем 2.2, поскольку ее можно ввезти под льготный утильсбор (5200 рублей). А вот Palisade с бензиновым мотором 3.8 оказывается в полтора раза дороже – потому что больше 3,0 литров, а это только коммерческий утильсбор в размере 2 742 200 рублей (если машина моложе трех лет) или 3 604 800 рублей (если старше трех лет).

Так вот, с 1 ноября за новый дизельный Palisade 2.2 даже физлицам придется платить утильсбор в размере 1 970 000 рублей, а за машину старше трех лет – 2 918 000 рублей. А с 1 января – соответственно, 2 364 000 и 3 501 600 рублей.

За бензиновый Palisade 3.8 с 1 ноября – 3 000 000 и 3 944 000 рублей, а с 1 января – 3 600 000 и 4 732 800 рублей соответственно.

Будете брать?