Ралли Архангельское Аутлет: когда вся автомобильная история оживает

Экипаж «За рулем» принял участие в ралли Архангельское Аутлет

Есть мероприятие, когда автомобили из вкладышей жвачки Kent Turbo или с постеров на стене можно увидеть живьем. Все вместе и на ходу! Это ралли Архангельское Аутлет.

На дистанцию мы отправились на красном ВАЗ-2101 1980 года выпуска, который в свое время послужил «моделью» для журнала «Автолегенды СССР». А всего в ралли приняло участие четыре десятка экипажей. Архангельское аутлет проходит по формату ралли третьей категории.

Несмотря на сложное начало, остальной маршрут наш автомобиль преодолел уверенно.

Главное тут не максимальная скорость, а средняя. Точнее, максимально точное ее соблюдение и умение ориентироваться по легенде. Раннее прибытие на очередной промежуточный финиш штрафуется так же, как и опоздание. Общая дистанция гонки составила чуть больше 200 километров по Московской области.

Наш экипаж взял приз в номинации «Самый выдающийся экипаж». А как могло быть иначе? Основная работа во время ралли ложится на плечи штурмана.

Промежуточный финиш гонки был на территории парка «Москино», потому и тематика ралли была соответствующая – «Наше любимое кино». Так что приветствовалось, если экипаж будет в образе каких-то киногероев. Мы решили следовать тематике и остановились на образах Индианы и Генри Джонсов. Народ оценил!

Mercedes SL 190 1956 года будет украшением любого мероприятия. Салон Mercedes SL 190.

Сразу после старта нас постигло фиаско: автомобиль зачихал и заглох. Бензонасос приказал долго жить. Сначала пытались его охладить, ибо проблема в жару с жигулевским насосом известна давно. Но это не помогло. Благо, в багажнике был запасной.

Культовый Mercedes E500 по прозвищу «Волчок». Один из самых красивых автомобилей в истории марки BMW - 6-й серии в кузове Е24.

Думали мы недолго, достали инструмент и в четыре руки сменили насос за несколько минут. Так что в итоге «пит-стоп», грозивший возможным сходом, занял всего десять минут. И мы отправились дальше. Без проблем и ни разу не потерявшись на дистанции.

Экипаж Buick LeSabre 1959 года занял второе место. Автомобиль победителей - Chevrolet Corvette 1970 года.

К сожалению, без сходов все же не обошлось. Жаркая погода дается автомобилям в почтенном возрасте тяжело. Не сдюжила Победа 1955 года. Пришлось сойти. Также незадолго до финиша на обочине встало редчайшее купе Willys Aero Ace 1952 года, не выдержавшее жары. Но после стоянки для охлаждения раритет все же добрался до финиша.

Alfa Romeo Giulia GTV Sprint 1966 года - автомобиль постоянного участника ралли классических автомобилей Марата Яруллина. Редчайший Willys Aero Ace. Да, они производили не только армейские внедорожники.

Вообще ассортимент автомобилей был широчайшим, и больших редкостей хватало. Например, Porsche 912 – редкая версия легендарного 911-го с менее мощным двигателем 1.6 (90 л.с.). Россыпь «американцев» середины века, несколько Rolls-Royce, пара Mercedes SL первого поколения. На десерт был Lamborghini Countach 1990 года.

Рассчитывать на подиум после незапланированного ремонта было сложно, но проехать весь маршрут максимально точно для нас стало делом принципа. Что и было сделано! Тем более в таких мероприятиях принцип «Главное – участие» как никогда актуален.