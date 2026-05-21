Ралли Архангельское Аутлет: когда вся автомобильная история оживает
Есть мероприятие, когда автомобили из вкладышей жвачки Kent Turbo или с постеров на стене можно увидеть живьем. Все вместе и на ходу! Это ралли Архангельское Аутлет.
На дистанцию мы отправились на красном ВАЗ-2101 1980 года выпуска, который в свое время послужил «моделью» для журнала «Автолегенды СССР». А всего в ралли приняло участие четыре десятка экипажей. Архангельское аутлет проходит по формату ралли третьей категории.
Главное тут не максимальная скорость, а средняя. Точнее, максимально точное ее соблюдение и умение ориентироваться по легенде. Раннее прибытие на очередной промежуточный финиш штрафуется так же, как и опоздание. Общая дистанция гонки составила чуть больше 200 километров по Московской области.
Промежуточный финиш гонки был на территории парка «Москино», потому и тематика ралли была соответствующая – «Наше любимое кино». Так что приветствовалось, если экипаж будет в образе каких-то киногероев. Мы решили следовать тематике и остановились на образах Индианы и Генри Джонсов. Народ оценил!
Сразу после старта нас постигло фиаско: автомобиль зачихал и заглох. Бензонасос приказал долго жить. Сначала пытались его охладить, ибо проблема в жару с жигулевским насосом известна давно. Но это не помогло. Благо, в багажнике был запасной.
Думали мы недолго, достали инструмент и в четыре руки сменили насос за несколько минут. Так что в итоге «пит-стоп», грозивший возможным сходом, занял всего десять минут. И мы отправились дальше. Без проблем и ни разу не потерявшись на дистанции.
К сожалению, без сходов все же не обошлось. Жаркая погода дается автомобилям в почтенном возрасте тяжело. Не сдюжила Победа 1955 года. Пришлось сойти. Также незадолго до финиша на обочине встало редчайшее купе Willys Aero Ace 1952 года, не выдержавшее жары. Но после стоянки для охлаждения раритет все же добрался до финиша.
Вообще ассортимент автомобилей был широчайшим, и больших редкостей хватало. Например, Porsche 912 – редкая версия легендарного 911-го с менее мощным двигателем 1.6 (90 л.с.). Россыпь «американцев» середины века, несколько Rolls-Royce, пара Mercedes SL первого поколения. На десерт был Lamborghini Countach 1990 года.
Рассчитывать на подиум после незапланированного ремонта было сложно, но проехать весь маршрут максимально точно для нас стало делом принципа. Что и было сделано! Тем более в таких мероприятиях принцип «Главное – участие» как никогда актуален.
