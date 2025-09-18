#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tank 300 или Suzuki Jimny — выбираем внедорожник под себя
18 сентября
Tank 300 или Suzuki Jimny — выбираем внедорожник под себя
Tank 300 – рамный внедорожник с турбомотором,...
Niva Legend получила новый цвет кузова
18 сентября
Niva Legend получила новый цвет кузова
АВТОВАЗ начал окрашивать внедорожники Niva...
АВТОВАЗ закрыл сезон скидок на Гранты и Нивы
18 сентября
АВТОВАЗ закрыл сезон скидок на Гранты и Нивы
Покупателям моделей Lada 2025 года придется...

За сколько сейчас можно купить в России флагманский корейский внедорожник?

Российские дилеры продают новые Hyundai Palisade по цене от 7,7 млн рублей

Новые Hyundai Palisade в премиум комплектации Calligraphy с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 281 л.с. продаются российскими дилерами за 7,7 миллиона рублей.

Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Рекомендуем
Снизить расход топлива — это легко: простые советы

В то же время гибридные версии с силовой установкой в 334 л.с. значительно дороже – их цена начинается от 11,3 миллиона рублей. Некоторые автодилеры предлагают щедрые скидки при trade-in, достигающие 1,6 миллиона рублей.

Hyundai Palisade является полноразмерным флагманским внедорожником компании, размеры которого составляют 5060x1980x1805 мм, а колесная база – 2970 мм.

Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Оснащение комплектации Calligraphy включает в себя кожаные сиденья из кожи наппа с функциями вентиляции и массажа, три зоны климат-контроля, аудиосистему от Bose, систему кругового обзора, цифровую приборную панель и медиасистему с большим экраном.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  SpeedMe
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 6
18.09.2025 
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hyundai Palisade

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв