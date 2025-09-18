За сколько сейчас можно купить в России флагманский корейский внедорожник?

Российские дилеры продают новые Hyundai Palisade по цене от 7,7 млн рублей

Новые Hyundai Palisade в премиум комплектации Calligraphy с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 281 л.с. продаются российскими дилерами за 7,7 миллиона рублей.

Hyundai Palisade

В то же время гибридные версии с силовой установкой в 334 л.с. значительно дороже – их цена начинается от 11,3 миллиона рублей. Некоторые автодилеры предлагают щедрые скидки при trade-in, достигающие 1,6 миллиона рублей.

Hyundai Palisade является полноразмерным флагманским внедорожником компании, размеры которого составляют 5060x1980x1805 мм, а колесная база – 2970 мм.

Hyundai Palisade

Оснащение комплектации Calligraphy включает в себя кожаные сиденья из кожи наппа с функциями вентиляции и массажа, три зоны климат-контроля, аудиосистему от Bose, систему кругового обзора, цифровую приборную панель и медиасистему с большим экраном.