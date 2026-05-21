#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый Geely Coolray: цвет «уникорн», турбомотор на 147 л.с., 7-ст. АКП и всего одна комплектация
21 мая
Новый Geely Coolray: цвет «уникорн», турбомотор на 147 л.с., 7-ст. АКП и всего одна комплектация
В РФ стартовали продажи кроссовера Geely...
С популярных китайских грузовиков сняли принудительный отзыв Росстандарта
21 мая
С популярных китайских грузовиков сняли принудительный отзыв Росстандарта
Росстандарт снял все претензии к китайским...
Названы самые популярные в России китайские подержанные автомобили
21 мая
Названы самые популярные в России китайские подержанные автомобили
Аналитик Целиков: Продажи китайских автомобилей...

Эти модели пользовались на вторичном рынке особым спросом

«Автостат»: продажи автомобилей с пробегом выросли на 6,4% до 542,2 тысячи

В апреле россияне активно покупали подержанные машины.

По данным «Автостата», за месяц продано 542,2 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 14% больше, чем в марте, и на 6,4% выше прошлогоднего результата.

Рекомендуем
«Капсула времени» из 2018-го: продают популярный хэтчбек с пробегом меньше 5 тыс. км

Отечественная Lada по традиции в лидерах – куплено 126,1 тысячи экземпляров. Следом идет японская Toyota с 56,4 тысячи машин. В топ-5 также вошли Kia, Hyundai и Volkswagen. Интересно, что почти у всех брендов продажи поползли вверх, а у корейской Kia рост оказался рекордным (+17,2%).

При этом Lada сдала позиции в годовом сравнении (-6,8%), зато Honda «выстрелила» на 22,8%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Броня из прошлого: зачем Волге из КГБ мотор от Toyota и пробег как у велосипеда

Самой желанной моделью с пробегом в апреле стал седан Lada 2107: его выбрали 10,5 тысяч человек. Чуть уступили «корейцы» – Kia Rio (10,3 тысячи) и Hyundai Solaris (ровно 10 тысяч). Пятерку замкнули внедорожник Lada 4x4 и Toyota Corolla с результатом по 9,5 тысячи штук.

Отметим и бум ввоза иномарок с пробегом: в апреле в Россию пригнали 41,4 тысячи машин – максимум в этом году. Каждая пятая – из Японии, доля Китая составила 22,7%, а Южной Кореи – 7,7%.

Среди марок ввозимых авто лидирует Toyota, а среди моделей – минивэн Honda Freed.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
21.05.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0