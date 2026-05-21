Эти модели пользовались на вторичном рынке особым спросом

«Автостат»: продажи автомобилей с пробегом выросли на 6,4% до 542,2 тысячи

В апреле россияне активно покупали подержанные машины.

По данным «Автостата», за месяц продано 542,2 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 14% больше, чем в марте, и на 6,4% выше прошлогоднего результата.

Отечественная Lada по традиции в лидерах – куплено 126,1 тысячи экземпляров. Следом идет японская Toyota с 56,4 тысячи машин. В топ-5 также вошли Kia, Hyundai и Volkswagen. Интересно, что почти у всех брендов продажи поползли вверх, а у корейской Kia рост оказался рекордным (+17,2%).

При этом Lada сдала позиции в годовом сравнении (-6,8%), зато Honda «выстрелила» на 22,8%.

Самой желанной моделью с пробегом в апреле стал седан Lada 2107: его выбрали 10,5 тысяч человек. Чуть уступили «корейцы» – Kia Rio (10,3 тысячи) и Hyundai Solaris (ровно 10 тысяч). Пятерку замкнули внедорожник Lada 4x4 и Toyota Corolla с результатом по 9,5 тысячи штук.

Отметим и бум ввоза иномарок с пробегом: в апреле в Россию пригнали 41,4 тысячи машин – максимум в этом году. Каждая пятая – из Японии, доля Китая составила 22,7%, а Южной Кореи – 7,7%.

Среди марок ввозимых авто лидирует Toyota, а среди моделей – минивэн Honda Freed.