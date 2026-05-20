Названы лидеры авторынка РФ: в этих регионах сосредоточен основной спрос

Аналитик Целиков: 60% российского авторынка приходится на 15 регионов

За 4 месяца 2026 года в России продали 382,5 тысячи новых машин, что на 9,6% больше, чем за тот же период 2025 года. По словам главы «Автостата» Сергея Целикова, 60% этих автомобилей приобрели в 15 регионах страны. Больше пятой части всего российского авторынка закрепили за собой Москва и Московская область. По итогам первых четырёх месяцев года в столице разошлось 50,7 тысячи новых машин, в области – ещё 27,8 тысячи. Прибавка по сравнению с прошлым годом здесь составила 14%, что заметно выше среднего показателя по стране.

Санкт-Петербург тоже не отстаёт, хоть и не так резво. За тот же период в городе на Неве реализовали 21,8 тысячи новых авто – это на 8% больше, чем с января по апрель 2025-го. На долю Северной столицы приходится около 6% всего рынка.

Где продажи растут быстрее всего

Самый крутой скачок в топ-15 регионов случился, по словам Сергея Целикова, в Челябинской и Свердловской областях: +19% и +17% соответственно. На Южном Урале продано 9,8 тысячи машин, на Среднем – 11,1 тысячи. Совсем немного уступают Пермский край (плюс 16%, до 7,2 тысячи штук) и Татарстан (плюс 15%, до 18 тысяч).

Аутсайдеры и падение рынка

Но не везде статистика радует. Самарская область с января по апрель потеряла 5% – там купили всего 12 тысяч новых автомобилей против прошлогодних цифр. В Ставропольском крае тоже минус: продажи сократились на 3%, остановившись на отметке в 7,5 тысячи машин.

«За рулем» можно читать и в Телеграм