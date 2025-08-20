#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Импорт б/у авто из Китая в Россию вырос в разы: что везут россияне

Эксперт Целиков: ввоз в РФ подержанных машин из Китая вырос в 4 раза

За первые семь месяцев текущего года объем импорта подержанных легковых автомобилей из Китая в Россию увеличился более чем в четыре раза. Если в начале 2025 года доля таких автомобилей составляла около 3% от общего объема ввоза в Россию, то к июлю этот показатель возрос до 16%. Об этом сообщил генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Все новости о событии
Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

По словам аналитика, основную часть импорта составляют модели «глобальных» брендов, производимые на заводах в Китае. На российском рынке наблюдается множество подержанных автомобилей, таких как Toyota, Volkswagen, Mazda, Nissan и BMW, которые были выпущены в Китае.

Примерно 25% импорта составляют автомобили китайских марок, преимущественно Geely и Changan, пояснил Целиков.

Эксперт добавил, что в Россию в основном привозят модели возрастом около трех лет, в то время как доля праворульных автомобилей из Японии в общем объеме импорта уменьшается.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новый экономичный внедорожник, который не боится жары и морозов.

Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Количество просмотров 1112
20.08.2025 
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0