Импорт б/у авто из Китая в Россию вырос в разы: что везут россияне

Эксперт Целиков: ввоз в РФ подержанных машин из Китая вырос в 4 раза

За первые семь месяцев текущего года объем импорта подержанных легковых автомобилей из Китая в Россию увеличился более чем в четыре раза. Если в начале 2025 года доля таких автомобилей составляла около 3% от общего объема ввоза в Россию, то к июлю этот показатель возрос до 16%. Об этом сообщил генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По словам аналитика, основную часть импорта составляют модели «глобальных» брендов, производимые на заводах в Китае. На российском рынке наблюдается множество подержанных автомобилей, таких как Toyota, Volkswagen, Mazda, Nissan и BMW, которые были выпущены в Китае.

Примерно 25% импорта составляют автомобили китайских марок, преимущественно Geely и Changan, пояснил Целиков.

Эксперт добавил, что в Россию в основном привозят модели возрастом около трех лет, в то время как доля праворульных автомобилей из Японии в общем объеме импорта уменьшается.

