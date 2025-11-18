#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Парковку для этой группы россиян хотят сделать бесплатной
18 ноября
Парковку для этой группы россиян хотят сделать бесплатной
ЛДПР предложила сделать бесплатной парковку для...
Китай меняет правила экспорта машин: чем это обернется для россиян
18 ноября
Китай меняет правила экспорта машин: чем это обернется для россиян
Китай вводит ограничения на экспорт автомобилей...
Hyundai Venue
18 ноября
118 л.с., автомат: в Россию привезли новый бюджетный кроссовер
В России начались продажи кроссовера Hyundai...

Китай меняет правила экспорта машин: чем это обернется для россиян

Китай вводит ограничения на экспорт автомобилей с 1 января 2026 года

Министерство торговли Китая совместно с министерством промышленности и главным таможенным управлением страны с 1 января 2026 года вводят новые ограничения на экспорт автомобилей.

Рекомендуем
Какой рамник взять за ~4 млн: новый китайский или подержанный японский

Согласно новому документу, опубликованному на официальном сайте Минторга Китая, экспортеры должны будут предоставить письмо от производителя автомобиля, если с момента его регистрации в стране прошло менее 180 дней.

Это письмо должно содержать информацию о стране назначения и наличии в ней «торговых точек, предоставляющих послепродажное обслуживание». Без этого документа экспортная лицензия не будет выдана.

Эти меры должны помочь прекратить оформление новых автомобилей как подержанных для возврата НДС и улучшения внутренних продаж, учитывая, что в 2024 году около 13% автомобилей на рынке б/у имели пробег менее 50 км.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Ожидается, что данные изменения негативно скажутся на мелких и средних импортерах, так как 180-дневная регистрация замораживает капитал, а получение письма от завода – это длительная и непрозрачная процедура. Это может привести к увеличению рисков и издержек, которые в итоге лягут на конечного покупателя.

Эксперты, опрошенные «Известиями», прогнозируют:

  • краткосрочный всплеск спроса до введения новых правил;
  • замедление поставок, так как быстрая схема с регистрацией больше не сработает;
  • удорожание импорта из-за дополнительных затрат на хранение, логистику и администрирование;
  • усиление позиций официальных дистрибьюторов, работающих в прямом контакте с заводами.

В результате, в начале 2026 года рынок может столкнуться с дефицитом и резким повышением цен.

Китай вводит эти новые меры для защиты глобальных брендов и прекращения неупорядоченного экспорта, переходя к модели контролируемого и качественного роста. Согласно данным ассоциации «Китайские автомобили», до 95% автомобилей, поставляемых в Россию, формально считаются подержанными, хотя большинство из них новые.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО — свежие подробности
На «китайцах» для РФ занизят мощность до 160 л. с. под утильсбор. Правда или миф?
Подписчик заснял в Китае интересный автомобиль, который скоро привезут в РФ

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые беспроблемные модели Kia.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Минторг Китая
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:IMAGO/CFOTO
18.11.2025 
Фото:IMAGO/CFOTO
Поделиться:
Оцените материал:
0