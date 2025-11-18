Китай меняет правила экспорта машин: чем это обернется для россиян

Китай вводит ограничения на экспорт автомобилей с 1 января 2026 года

Министерство торговли Китая совместно с министерством промышленности и главным таможенным управлением страны с 1 января 2026 года вводят новые ограничения на экспорт автомобилей.

Согласно новому документу, опубликованному на официальном сайте Минторга Китая, экспортеры должны будут предоставить письмо от производителя автомобиля, если с момента его регистрации в стране прошло менее 180 дней.

Это письмо должно содержать информацию о стране назначения и наличии в ней «торговых точек, предоставляющих послепродажное обслуживание». Без этого документа экспортная лицензия не будет выдана.

Эти меры должны помочь прекратить оформление новых автомобилей как подержанных для возврата НДС и улучшения внутренних продаж, учитывая, что в 2024 году около 13% автомобилей на рынке б/у имели пробег менее 50 км.

Ожидается, что данные изменения негативно скажутся на мелких и средних импортерах, так как 180-дневная регистрация замораживает капитал, а получение письма от завода – это длительная и непрозрачная процедура. Это может привести к увеличению рисков и издержек, которые в итоге лягут на конечного покупателя.

Эксперты, опрошенные «Известиями», прогнозируют:

краткосрочный всплеск спроса до введения новых правил;

замедление поставок, так как быстрая схема с регистрацией больше не сработает;

удорожание импорта из-за дополнительных затрат на хранение, логистику и администрирование;

усиление позиций официальных дистрибьюторов, работающих в прямом контакте с заводами.

В результате, в начале 2026 года рынок может столкнуться с дефицитом и резким повышением цен.

Китай вводит эти новые меры для защиты глобальных брендов и прекращения неупорядоченного экспорта, переходя к модели контролируемого и качественного роста. Согласно данным ассоциации «Китайские автомобили», до 95% автомобилей, поставляемых в Россию, формально считаются подержанными, хотя большинство из них новые.

