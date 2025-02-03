Как купить авто за границей и сэкономить — инструкция «За рулем»

Петр Шкуматов раскрыл нюансы покупки иномарок в 2025 году

С 1 января 2025 года в России вновь вырос утилизационный сбор на автомобили, что неизбежно приведет к росту цен. Однако у физических лиц пока сохраняется возможность ввезти машину из-за рубежа с уплатой утильсбора по льготной ставке.

Масштабы повышения утильсбора

Повышение утилизационного сбора затронуло все категории автомобилей, но в разной степени. Для самых массовых машин с двигателем 1,0–2,0 литра сбор вырос с 556 200 до 667 400 рублей. А для машин с мотором 2,0–3,0 литра сбор составит 1,875 млн рублей. И так далее. Особенно чувствительным стало повышение для электромобилей – с 32 600 рублей до 667 400 рублей!

И это повышение – не окончательное. Согласно долгосрочной шкале, утилизационный сбор будет расти вплоть до 2030 года. Например, для массового сегмента 1,0–2,0 литра он достигнет к 2030 году аж 1,17 млн рублей.

Льготы для частников

Единственной возможностью избежать оплаты огромного утильсбора, помимо покупки машины отечественного производства, остается ввоз автомобиля физическим лицом для личного пользования.

В этом случае сохраняются льготные ставки:

3400 рублей за новую машину

5200 рублей за машину старше трех лет

Однако есть важные ограничения:

Объем двигателя не должен превышать 3 литра

Машину нельзя продавать в течение года

Ввезти можно только один автомобиль в год

Обратите внимание, что утильсбор для автомобиля с объемом двигателя от 2,0 до 3,0 литров по коммерческим ставкам составляет сейчас 1,875 млн рублей, а при ввозе для личных нужд всего 0,005 млн рублей. Разница – в 375 раз! ­

Как получить льготу

Чтобы воспользоваться льготной ставкой утилизационного сбора, необходимо правильно ввезти автомобиль. Если вы совершите ошибку, то можете впоследствии расстаться с весьма внушительной суммой.

Правильность оплаты утильсбора сейчас тщательно проверяют перед регистрацией машины. Важно корректно заполнить пассажирскую таможенную декларацию, обязательно указав цель ввоза: «личное пользование» . Далее всё как обычно: платите таможенные пошлины и льготный утилизационный сбор, получаете СБКТС, регистрируете автомобиль в ГИБДД.

Как воспользоваться льготой при ввозе иномарки

Конечно, никто лично не летит в Южную Корею, Японию или в Китай с тугой пачкой наличных денег (карты ведь не работают) для покупки автомобиля на аукционе и его дальнейшей транспортировки в Россию. Обычно пользуются услугами посредников, у которых всё на потоке.

Если вы решились приобрести автомобиль за рубежом

Посредник должен оказывать вам услуги (например, логистические), а не продавать автомобиль. Именно оказание услуг должно быть предметом договора . Проверьте это внимательно.

. Проверьте это внимательно. Растаможивать автомобиль и заполнять ПТД вам надо от своего лица и для себя.

Старайтесь пользоваться услугами фирм, которые давно работают на рынке и у которых есть репутация, а также отработанные и законные методики ввоза автомобиля с льготным утильсбором. Ведь деньги вы отдаете сегодня, а автомобиль увидите только через полтора-два месяца.

Покупать машину за границей не страшно. Импорт автомобилей «для себя» традиционно составляет несколько сотен тысяч единиц в год. На этом рынке работает достаточно много компаний с устойчивой репутацией, которые ввезли в страну не одну тысячу автомобилей по заказу своих клиентов, оплативших льготный утиль и уже ездящих на своих машинах. Ограничение на перепродажу в один год не выглядит устрашающим, особенно с учетом того, что средний срок эксплуатации машины одним владельцем недавно перевалил за пять лет и продолжает расти.

Льготы для частников могут отменить?

Долго ли продлится «халява»? Думаю, что рано или поздно льготу по утильсбору отменят или сильно урежут. Аргументировать это можно самым разным образом, а можно и вообще ничего не говорить. Просто в какой-то момент выйдет маленькая поправка к постановлению правительства — и лавочка закроется без объяснения причин. Покупайте, пока есть возможность.

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