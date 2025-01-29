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В МВД РФ прокомментировали сообщение о массовом аннулировании регистраций машин

В МВД опровергли сообщения об аннулировании регистраций авто из-за утильсбора

Ряд СМИ сообщил, что Госавтоинспекция массово аннулирует регистрацию машин, ввезенных в РФ по параллельному импорту, из-за неуплаты утильсбора. В МВД заявили, что эта информация не соответствует действительности.

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В ведомстве пояснили, что по законодательству РФ аннулирование электронного паспорта авто не является основанием для прекращения ее регистрации. При этом в ведомстве отметили, что изменение такого статуса ЭПТС может привести к отказу в проведении каких-либо регистрационных действий с машиной в дальнейшем.

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Все вопросы, связанные с взысканием недоплаты по утильсбору, необходимо решать в рамках таможенного и гражданского законодательств, заявили в МВД.

Ранее «За рулем» сообщал, какие семейные автомобили россияне покупают чаще всего.

Источник: МВД России

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 5
29.01.2025 
Фото:
«За рулем»
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