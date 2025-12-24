#
Сергей Когогин: «Жду, когда появятся серийные автомобили Атом — куплю себе, буду ездить»

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» рассказал о новых Москвичах и перспективах проекта Атом

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Анатольевич Когогин накануне Нового года дал большое интервью главному редактору «За рулем» Максиму Кадакову. Обсудили, в частности, меры по эффективному контролю за «дорожными монстрами». Коснулись и легковых новинок холдинга КАМАЗ.

Есть ли будущее у электромобиля Атом? Я видел недавно на конвейере первую опытную машину…

– Я верю в проект, потому что он нестандартный. Он вызывает интерес.

Как только с конвейера будут сходить серийные Атомы, я куплю один – буду ездить.

Электромобиль Атом из предсерийной партии
Есть план по продажам Атомов на 2026 год?

– В идеале нам нужно 15 тысяч машин в год. Это порог окупаемости.

Но наш проект по ходу развития пережил две девальвации и повышение ставки. Ни один инвестиционный проект таких кульбитов не выдерживает. Акционеры проекта Атом и его кредиторы с пониманием отнеслись к ситуации и решили, что проект замораживать не надо.

Я уверен, что эта машина должна завоевать свое место.

– А новые Москвичи М70 и М90, которые представили в декабре?

– Машины показаны, мы начинаем с ними работать. Пока это будет крупноузловая сборка, первая партия комплектующих уже закуплена. Скоро будут в продаже!

Москвич М70
Москвич М90
Глава КАМАЗа и главный редактор «За рулем» обсудили и другие важные для автопрома и авторынка темы, к которым мы еще вернемся — не пропустите!

Полный текст интервью читайте в январском выпуске журнала «За рулем», который скоро появится в продаже.

Электромобиль Атом
Москвич М90
Москвич М70
Кадаков Максим
Фото:из архива «За рулем»
24.12.2025 
Фото:из архива «За рулем»
