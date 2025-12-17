Москвич М90 — какой движок, сколько мест в салоне? А полный привод есть?

«За рулем» рассказал о конструктивных особенностях нового кроссовера Москвич М90

На заводе «Москвич» стартовала крупноузловая сборка двух кроссоверов новой линейки М, и ее флагманом стал Москвич М90.

Это довольно крупная 7-местная машина сегмента SUV-D, фактически одноклассник уже выпускающемуся Москвичу 8. Габариты нового кроссовера – 4983 / 1967 / 1786 мм при колесной базе 2915 мм. Как уже сообщал «За рулем», Москвич М90 – фактически переименованный двойник китайского кроссовера компании BAIC, в прошлом продававшийся в Китае под именем Roewe RX9, а ныне идущий лишь на экспорт как MG RX9/QS.

В качестве силовой установки на официальном сайте значится 2-литровый турбомотор SAIC 20A4E. Как указывает независимый источник, в китайском варианте он выдает 231 л.с., в российском же патенте значится 200 л.с. Уточняется также, что мотор ведет родословную от семейства GM MGE – подобные моторы ставились, например, на хорошо известный в РФ Opel Astra VI поколения. На Москвиче М90 движок работает в паре с 9-ступенчатой АКП, а привод может быть и передним, и полным.

Оснащение раскроют ближе к старту продаж, но в китайской версии у кроссовера трехзонный «климат», бесключевой доступ, аудиосистема на 12 динамиков, адаптивный круиз-контроль, электрорегулировка, вентиляция и подогрев передних сидений, зеркала с обогревом, складыванием и памятью, парктроники, круговой обзор, панорамный люк и шумоизолирующее лобовое стекло. Старт продаж кроссовера Москвич М90 запланирован на март 2026 года.

