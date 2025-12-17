Москвич М70 — рассказываем про силовые агрегаты (видео)

«За рулем» раскрыл подробности о новом кроссовере Москвич М70

В минувший вторник 16 декабря на автозаводе «Москвич» стартовала крупноузловая (DKD) сборка двух новых кроссоверов, и одной из моделей стал Москвич М70.

Как ранее сообщал «За рулем», Москвич М70 являет собой ребрендинговую копию кроссовера китайского концерна BAIС, в оригинале это MG HS второго поколения для внешних рынков. Эта же машина, но с иным оформлением передка, известна как Roewe RX5 третьей генерации. Габариты машины составляют 4655 / 1890 /1890 мм при колесной базе 2765 мм. Компоновка салона – пятиместная.

Судя по новому официальному сайту, запущенному «Москвичом» специально под модели линейки М, гамма силовых агрегатов будет состоять из турбомоторов 1.5 и 2.0 (на фото ниже – «младший» движок), стыкующихся с 7-ступенчатым роботом и классической 9-диапазонной АКП. Характеристики пока не называются, но независимый источник, ссылаясь на ранее попавшие в Сеть данные патентов, указывает 149 л.с. и 200 л.с. Привод всех версий – передний.

Оснащение Москвич М70 тоже пока не раскрыто, но в китайской спецификации у кроссовера уже в базе есть кондиционер, аудиосистема на 4 динамика, ABS, ESC, контроль давления в шинах, автоматическая парковка, ассистент старта в гору, навигация, парктроники, электростеклоподъемники, электрорегулировка и обогрев зеркал. Старт продаж кроссовера Москвич М70 ожидается в марте 2026 года. Среди конкурентов называются популярные кроссоверы SUV-C, в частности Haval Jolion.

«За рулем» можно читать и в Телеграм