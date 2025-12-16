Москвич М70 и М90 — подробности о новых кроссоверах (видео)
16 декабря на автозаводе Москвич стартовала крупноузловая сборка двух кроссоверов новой линейки М – это модели Москвич М70 и Москвич М90.
Как стало известно на презентации моделей, новая линейка получит собственную эмблему, контур которой напоминает трезубец кремлевской стены. Модели линейки М будут рассчитаны на более требовательных клиентов, сообщили представители завода. Что касается текущего модельного ряда, он останется в ассортименте. Как ранее рассказывал «За рулем», продажи линейки М должны начаться в марте 2026 года.
Отметим, что новые модели Москвича – это переименованные модели SAIC: младший Москвич М70 основан на MG HS, известном также как Roewe RX5, а старший М90 – это MG RX9, он же Roewe RX9.
