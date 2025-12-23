Сергей Когогин:  «Дорожные монстры» — это не потребность экономики, а отсутствие контроля

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» назвал 5 мер эффективного контроля за большегрузами

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Анатольевич Когогин накануне Нового года дал большое интервью главному редактору «За рулем» Максиму Кадакову.

Одной из тем для обсуждения стала дорожная: почему тяжелые китайские самосвалы бесконтрольно катаются по российским дорогам общего пользования?

– На дорогах стало много «дорожных монстров», самосвалов полной массой до 70 тонн. Это нормально, законно?

– «Дорожные монстры» – следствие отсутствия эффективного контроля, а не потребность экономики. В стране реализуется большое количество дорожных проектов – примером тому трасса М‑12 Москва – Екатеринбург.

Но парадокс в том, что рядом с новыми дорогами появляются машины, которые эти же дороги разрушат в течение нескольких месяцев: 70‑тонный автопоезд наносит покрытию колоссальный ущерб. Согласно данным Счетной палаты, более 67% автоматических пунктов весового контроля работают ненадлежащим образом. И недобросовестные перевозчики чувствуют себя безнаказанными.

– В Китае я таких машин на дорогах не видел.

– Потому что в самом Китае такие автомобили не имеют права выезжать на дороги общего пользования. Это карьерная техника. Там строго разделено: карьер – это карьер, дорога – это дорога.

В Китае внедрена комплексная система контроля: обязательная телематика и спутниковый мониторинг, жесткая ответственность всех участников перевозки, фактический запрет на эксплуатацию карьерных машин вне промплощадок, цифровая система контроля веса, фиксирование нарушений даже при выезде из карьера, а не только на дороге.

– Нуждается ли Россия в аналогичной системе?

– Мы подготовили и передали в Министерство транспорта пакет предложений по созданию комплексной модели контроля – от источника перевозки до дороги. В частности, мы предлагаем:

Ввести специальный коэффициент экологической эффективности, отражающий соотношение снаряженной и полной массы машины.

Ограничить допуск на дороги машин с низким коэффициентом, то есть фактически исключить использование тех самых 70‑тонных автопоездов.

Интегрировать АПВГК с данными ГЛОНАСС и телематики, чтобы исключить объезды и скрытие номеров.

Внедрить систему перекрестной проверки цифровых накладных, чтобы грузоотправитель тоже нес ответственность.

Применить китайскую модель обязательной телематики и геозон для тяжелой техники.

