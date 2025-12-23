Сергей Когогин: «Дорожные монстры» — это не потребность экономики, а отсутствие контроля
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Анатольевич Когогин накануне Нового года дал большое интервью главному редактору «За рулем» Максиму Кадакову.
Одной из тем для обсуждения стала дорожная: почему тяжелые китайские самосвалы бесконтрольно катаются по российским дорогам общего пользования?
– На дорогах стало много «дорожных монстров», самосвалов полной массой до 70 тонн. Это нормально, законно?
– «Дорожные монстры» – следствие отсутствия эффективного контроля, а не потребность экономики. В стране реализуется большое количество дорожных проектов – примером тому трасса М‑12 Москва – Екатеринбург.
Но парадокс в том, что рядом с новыми дорогами появляются машины, которые эти же дороги разрушат в течение нескольких месяцев: 70‑тонный автопоезд наносит покрытию колоссальный ущерб. Согласно данным Счетной палаты, более 67% автоматических пунктов весового контроля работают ненадлежащим образом. И недобросовестные перевозчики чувствуют себя безнаказанными.
– В Китае я таких машин на дорогах не видел.
– Потому что в самом Китае такие автомобили не имеют права выезжать на дороги общего пользования. Это карьерная техника. Там строго разделено: карьер – это карьер, дорога – это дорога.
В Китае внедрена комплексная система контроля: обязательная телематика и спутниковый мониторинг, жесткая ответственность всех участников перевозки, фактический запрет на эксплуатацию карьерных машин вне промплощадок, цифровая система контроля веса, фиксирование нарушений даже при выезде из карьера, а не только на дороге.
– Нуждается ли Россия в аналогичной системе?
– Мы подготовили и передали в Министерство транспорта пакет предложений по созданию комплексной модели контроля – от источника перевозки до дороги. В частности, мы предлагаем:
- Ввести специальный коэффициент экологической эффективности, отражающий соотношение снаряженной и полной массы машины.
- Ограничить допуск на дороги машин с низким коэффициентом, то есть фактически исключить использование тех самых 70‑тонных автопоездов.
- Интегрировать АПВГК с данными ГЛОНАСС и телематики, чтобы исключить объезды и скрытие номеров.
- Внедрить систему перекрестной проверки цифровых накладных, чтобы грузоотправитель тоже нес ответственность.
- Применить китайскую модель обязательной телематики и геозон для тяжелой техники.
Глава КАМАЗа и главный редактор «За рулем» обсудили и другие важные для автопрома и для авторынка темы. В частности, речь шла о перспективах легковых новинок холдинга, таких как новые модели завода «Москвич» и электромобиль Атом. О них мы расскажем в самом скором времени – следите за нашими публикациями!
