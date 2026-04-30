Chevrolet Trax
30 апреля
В России начали продавать новый дешевый кроссовер Chevrolet: называем цены
В РФ начались продажи кроссоверов Chevrolet...
Сверхнадежный грузовик российской сборки — подробности
30 апреля
Сверхнадежный грузовик российской сборки — подробности
Лицензионная китайская копия грузовика Isuzu...
Через приложение Т-Банка теперь можно записаться на ТО автомобиля в 12 городах России
30 апреля
Через приложение Т-Банка теперь можно записаться на ТО автомобиля в 12 городах России
«Автосервисы» теперь доступны не только в...

Вздулась краска на новой машине? Эксперт назвал три главные причины

Эксперт Стрельбицкий назвал 5 причин вздутия краски на кузове нового автомобиля

Появление вздутия краски на только что купленном автомобиле – верный признак того, что технологический процесс где-то нарушили. Такую точку зрения высказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

По словам специалиста, корень проблемы почти всегда кроется в том, что под покрытие попали влага или воздух. Банальные микрозагрязнения, пылинки или конденсат на кузове – и со временем всё это вылезает наружу в виде пузырей. Причина банальна: кузов попросту плохо подготовили перед покраской.

Впрочем, есть и другая группа причин – производственный брак. На деле речь идёт о целой серии ошибок: скачки температуры во время окрашивания, неправильный режим сушки, несоблюдение паузы между нанесением слоёв или нанесение краски слишком толсто (или, наоборот, чересчур тонко). Любая из этих оплошностей нарушает сцепление покрытия с металлом либо с грунтовкой.

Даже те микротрещины и сколы, которые не видны глазу при осмотре на площадке у дилера, в будущем дадут о себе знать. Через эти мельчайшие повреждения внутрь слоя начинает просачиваться грязь и влага, пояснил Стрельбицкий. Со временем такие незаметные «царапинки» расходятся и провоцируют вздутие.

Источник: Мотор.ру
Ушакова Ирина
Количество просмотров 23
30.04.2026 
