Новые кабины КАМАЗа — текут? Проверили на заводе!

«За рулем» показал, как кабины КАМАЗа проходят дождевальный тест

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков побывал на КАМАЗе и снял на видео, как тестируют собранные кабины грузовиков.

В частности, он отметил, что 100% собранных кабин тягачей нового поколения К5 проходят испытания в дождевальной камере. При фиксировании течей после прохождении теста кабина сразу же отбраковывается, рассказал Кадаков. В данный момент на сборке находятся кабины белого, синего и красного цвета – такие применяются, в частности, на флагманских магистральниках КАМАЗ-54901.

Прошедшие тест кабины по потолочному конвейеру направляются на главный конвейер. Напомним, КАМАЗ только что запустил собственное производство дисковых тормозов, а за 2025 год намерен собрать 50 тысяч грузовиков, увеличив свою рыночную долю вдвое.

Иннокентий Кишкурно
Фото:Егор Алеев/ТАСС
16.12.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
