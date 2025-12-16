Новые кабины КАМАЗа — текут? Проверили на заводе!
Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков побывал на КАМАЗе и снял на видео, как тестируют собранные кабины грузовиков.
В частности, он отметил, что 100% собранных кабин тягачей нового поколения К5 проходят испытания в дождевальной камере. При фиксировании течей после прохождении теста кабина сразу же отбраковывается, рассказал Кадаков. В данный момент на сборке находятся кабины белого, синего и красного цвета – такие применяются, в частности, на флагманских магистральниках КАМАЗ-54901.
Прошедшие тест кабины по потолочному конвейеру направляются на главный конвейер. Напомним, КАМАЗ только что запустил собственное производство дисковых тормозов, а за 2025 год намерен собрать 50 тысяч грузовиков, увеличив свою рыночную долю вдвое.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!