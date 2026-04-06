Легендарной Ниве исполнилось 49 лет
6 апреля
Легендарной Ниве исполнилось 49 лет
ВАЗ-2121 отметил 49 лет с первого серийного...
Легендарной Ниве исполнилось 49 лет

ВАЗ-2121 отметил 49 лет с первого серийного выпуска

Легендарный внедорожник ВАЗ-2121 Нива впервые сошел с конвейера ровно 49 лет назад, 5 апреля 1977 года. Кстати, эта дата считается официальным днем рождения модели, которая быстро превратилась в народный символ, одинаково ценимый и в российских деревнях, и на зарубежных рынках.

После того как Жигули стали массовым автомобилем для города, власти задумались о транспорте для сельской местности. Так появился запрос на создание легкого, проходимого и при этом достаточно маневренного внедорожника. Разработкой занялась целая команда инженеров Волжского автозавода под началом тогдашнего главного конструктора Владимира Соловьева. От первого опытного образца до запуска в серию прошло всего пять лет, что для автопрома тех лет было очень быстрым сроком. Принимал новинку сам Леонид Ильич Брежнев.

Уже в 1978 году модель получила международное признание, завоевав звание лучшего в своем классе на выставке в чехословацком Брно. Экспорт Новы быстро вышел далеко за рамки стран соцлагеря. Ниву охотно покупали в Западной Европе, а также в США. В общей сложности Советский Союз поставлял этот внедорожник более чем в сотню государств. До сих пор эти крепкие автомобили можно встретить на дорогах по всему миру.

Легендарной Ниве исполнилось 49 лет — фото 1616494
Легендарной Ниве исполнилось 49 лет — фото 1616496
Легендарной Ниве исполнилось 49 лет — фото 1616495
Легендарной Ниве исполнилось 49 лет — фото 1616497
Легендарной Ниве исполнилось 49 лет — фото 1616498
Легендарной Ниве исполнилось 49 лет — фото 1616499

За почти полвека существования модель, конечно, не раз обновляли. Причем классический, узнаваемый с первого взгляда силуэт кузова инженеры принципиально сохранили в неизменном виде. Менялось практически все остальное: двигатели, элементы подвески, интерьер и доступное оборудование – от кондиционера до системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Совсем недавно в салоне появилась современная панель приборов с климат-контролем и бортовым компьютером.

Несмотря на все эти изменения, Нива по-прежнему остается одним из главных символов российского бездорожья и своеобразным мостиком, связывающим несколько поколений автолюбителей.

Источник:  Telegram-канале АВТОВАЗа
Ушакова Ирина
06.04.2026 
Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+100