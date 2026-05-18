#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Перечислены простые правила, которые спасут кошелек при подготовке авто к лету
18 мая
Перечислены простые правила, которые спасут кошелек при подготовке авто к лету
Подготовка авто к лету-2026: как сэкономить на...
50 лет легендарной «шестерке»: рассказываем о малоизвестных фактах ее истории
18 мая
50 лет легендарной «шестерке»: рассказываем о малоизвестных фактах ее истории
ВАЗ-2106: история культовой модели Жигулей,...
Интерьер Mitsubishi Pajero Sport
18 мая
Проверенный рамный «японец» вернулся на российский рынок с очень приятной ценой
Новые Mitsubishi Pajero Sport из ОАЭ продаются...

Запасы новых машин в России резко сократились

Аналитик Целиков: Стоки автомобилей в РФ сократились до 400 тыс. штук

Запасы новых легковых машин у российских дилеров и дистрибьюторов к середине мая сократились до отметки менее 400 тыс. единиц. Для сравнения: ровно год назад показатель был на 100 тыс. выше – тогда стоки оценивались в полмиллиона автомобилей. Такие данные 18 мая опубликовали «Ведомости» со ссылкой на подсчёты Сергея Целикова, директора агентства « Автостат».

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Эвакуируют ли машину, закрывающую съезд с тротуара на дорогу?

Текущего объёма машин, по словам эксперта, хватит примерно на квартал продаж. Это говорит о том, что ситуация со стоками постепенно приходит в норму. В пересчёте на год складские запасы уменьшились на 120-140 тыс. автомобилей.

Интересная картина складывается и в разрезе возраста продаваемых машин. За первые четыре месяца прошлого года из 349 тыс. реализованных легковушек почти 83% относились к предыдущим годам выпуска. Причиной тому были огромные остатки, пояснил Целиков. А вот за аналогичный период 2026 года динамика уже другая: из 382,5 тыс. проданных авто только 56% – модели, выпущенные в 2025-м. Доля машин 2024 года выпуска и старше составила около 8%, тогда как свежих, 2026 года, оказалось всего 36%.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Рекомендуем
Получи билет от «За рулем»!

Выставка СТО EXPO 2026

Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – СТО EXPO – стала бесплатной для наших читателей! За рулем - официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию с 26 по 29 мая после простой регистрации по ссылке.


До встречи на СТО EXPO, друзья!

Источник:  Ведомости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 15
18.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0