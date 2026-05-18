Запасы новых машин в России резко сократились

Аналитик Целиков: Стоки автомобилей в РФ сократились до 400 тыс. штук

Запасы новых легковых машин у российских дилеров и дистрибьюторов к середине мая сократились до отметки менее 400 тыс. единиц. Для сравнения: ровно год назад показатель был на 100 тыс. выше – тогда стоки оценивались в полмиллиона автомобилей. Такие данные 18 мая опубликовали «Ведомости» со ссылкой на подсчёты Сергея Целикова, директора агентства « Автостат».

Текущего объёма машин, по словам эксперта, хватит примерно на квартал продаж. Это говорит о том, что ситуация со стоками постепенно приходит в норму. В пересчёте на год складские запасы уменьшились на 120-140 тыс. автомобилей.

Интересная картина складывается и в разрезе возраста продаваемых машин. За первые четыре месяца прошлого года из 349 тыс. реализованных легковушек почти 83% относились к предыдущим годам выпуска. Причиной тому были огромные остатки, пояснил Целиков. А вот за аналогичный период 2026 года динамика уже другая: из 382,5 тыс. проданных авто только 56% – модели, выпущенные в 2025-м. Доля машин 2024 года выпуска и старше составила около 8%, тогда как свежих, 2026 года, оказалось всего 36%.

