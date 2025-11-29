«Красивый» автономер был продан за рекордную сумму

В Индии автомобильный номер с шестью восьмерками продали за $130 тысяч

Автомобильный номер HR88B8888 был продан в Индии за рекордные 11,7 млн индийских рупий, что эквивалентно более чем 130 тысячам долларов. Об этом сообщает газета Times of India.

Торги состоялись на онлайн-аукционе в штате Харьяна.

Сочетание букв и цифр на знаке было особенно привлекательно, так как буква B визуально напоминает цифру восемь, что создает впечатление последовательности из восьмерок.

Согласно нумерологии, число восемь связано с богатством, успехом и процветанием.

Ранее, в апреле, миллиардер Вану Гопалакришнан из южного индийского штата Керала приобрел номер KL07DG0007 за 4,6 млн индийских рупий (более 50 тысяч долларов). Последние цифры в этой комбинации напоминали код Джеймса Бонда.

