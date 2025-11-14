#
Чем грозит использование автомобильного номера с буквами «АУЕ»

Юрист Воропаев: водителя, который повесил на авто номер АУЕ, лишат прав

Если водитель собственноручно установил на своем автомобиле номерной знак с буквами «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) или «ВОР», ему может быть назначено административное наказание. Об этом сообщил автоюрист Лев Воропаев.

Он отметил, что если гражданин прикрепляет к своему транспортному средству знак, который не выдан Госавтоинспекцией, его могут привлечь к ответственности за управление автомобилем с заведомо поддельным регистрационным знаком. Согласно части 4 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, водителю может грозить лишение прав на срок от полугода до одного года.

По словам юриста, номера автомобилей присваиваются только Госавтоинспекцией, и за наличие на официальном знаке указанных букв наказания не последует. Однако если водитель использует такой знак и тем самым пропагандирует криминальные субкультуры, его могут подвергнуть уголовной ответственности за это.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили можно выгоднее всего продать в России.

Источник:  «Газета.Ru»
0