Как браслеты помогают выбраться с бездорожья — экспертиза «За рулем»

Опубликован подробный обзор браслетов противоскольжения

В переводе с французского bracelet означает «запястье». Впрочем, если верить историкам, изначально браслеты носили на щиколотках – их называли анклет. Автомобили носят их примерно там же – на колесах. Но уже не для украшения, а для повышения проходимости.

Самое известное средство для спасения из снежного или грязевого плена – цепи на колеса. Кое-где за рубежом в горах ездить без них зимой вообще запрещено. Причем цепи потребуются на всех четырех колесах, вне зависимости от типа привода.

Однако у цепей есть недостатки. Главный – это необходимость устанавливать их до того, как колесо утонуло в снегу или грязи, а иначе и домкрат не всегда поможет. Цепи загромождают и загрязняют багажник.

Но есть хорошая альтернатива – браслеты. Их сравнительно несложно установить даже на застрявшем колесе в его верхней части.

Важные замечания по использованию противоскользящих браслетов

Стальные штампованные колеса в большинстве случаев имеют небольшие отверстия с острыми кромками, расположенные на меньшем радиусе.

Очень вероятно задевание ремня за суппорт тормозного механизма.

Браслеты можно применять, если на ведущих задних колесах установлены барабанные тормозные механизмы.

И, в любом случае, нужно снять с колес пластиковые колпаки.

Далеко не каждое колесо подходит для установки браслетов. Это, к примеру, не годится.

Как и что проверяли

Шесть подобных приспособлений мы и приобрели для экспертизы. Для сравнения взяли один образец с цепями на два колеса.

Проверяли удобство крепления, прочность и, конечно, влияние на проходимость.

Попробовали устанавливать их как в идеальных условиях (в светлом боксе, на подъемнике, когда колеса опустились на полный ход подвески), так и на автомобиле, стоящем на грунте. В последнем случае оценивали удобство и саму возможность такой установки.

Затем попробовали прокатиться по асфальту с небольшой скоростью. А в конце заехали в неутрамбованный песок и проверили способности браслетов на бездорожье.

Что получилось

Все браслеты устанавливаются очень быстро. Конечно, на подъемнике (или вывешенном колесе) это можно сделать голыми руками, а когда колесо стоит на дороге, очень помогают крючки, которые входят в комплект к каждому из наборов и которыми можно зацепить хвост браслета через диск.

Установка цепи даже на вывешенном колесе – занятие не из легких.

Если подобный крючок потеряется, его легко сделать из сварочного электрода или проволоки. Но, орудуя крючком, помните, что за колесом расположены шланги тормозной системы, а их повреждение никак не входит в ваши планы. В темноте очень желателен хороший фонарик.

Для проезда по асфальту на одно из колес установили сразу пять разнотипных браслетов, а на другое – тот, который в первой части испытаний понравился больше других.

Угадайте, какой браслет отвалится первым?

Результат был вполне предсказуем. Одно из колес раз за оборот испытывает толчок, а другое грохочет почти непрерывно, лишь на мгновение затихая, когда земли касается то место на шине, где браслета нет. Ехать быстрее 10–15 км/ч не хочется, да и нельзя.

Храповик, сильно затянув ленту, не дает ей ослабнуть. А вот эксцентрик по скользкой капроновой ленте под нагрузкой может сдвинуться.

А потом мы лихим наскоком рванули в песчаную насыпь. Песок довольно рыхлый, да еще немного на подъем. Но Ларгус едет! Колесо с одним браслетом, естественно, буксует примерно 4/5 оборота, но как только браслет цепляет песок – продвигаемся вперед.

Браслет с двумя могучими цепями не выдержал динамических нагрузок, простой ­эксцентриковый замок не сдюжил. Ничего не сломалось, замок просто отпустил ленту.

Когда ехать вперед стало некуда, работой сцеплением и газом специально засадили колесо с одним браслетом. Машина практически легла защитой силового агрегата на песок. Но выехать обратно удалось даже без раскачки.

Достойно отработавший браслет с храповым фиксатором снять не очень легко. А если он весь в грязи или дело происходит на морозе? Если не знакомы с храповыми замками, потренируйтесь «на берегу».

Колесо с несколькими браслетами тоже буксовало, но гораздо меньше. Тем не менее, с него слетели два браслета. Порвался и потерялся – так, что едва нашли – браслет в виде пластиковой ленты. Также слетел безымянный браслет с тоненькими лентами и мощными цепями: не удержал замок.

При буксовании к браслету были приложены значительные усилия. Но он даже не шевельнулся – как был натянут, так и остался.

Пару слов про цепи – они у нас вне программы. Надевание цепей, охватывающих всю окружность колеса, довольно сложно даже на подъемнике. А в дорожных условиях нужно либо наехать колесом на правильным образом разложенную цепь, либо вывешивать колесо. И то, и другое весьма долго и трудозатратно.

Устанавливать пластиковый хомут легко. Но так же легко он рвется под нагрузкой. Кажется, хомутик думал, что он служит ­просто для украшения – и на бездорожье тут же удрал.

Очень неудобно за колесом соединять заднее кольцо, а затем обеспечить равномерное натяжение всех участков. Возможно, вы передумаете ехать в пункт назначения с такими помощниками.

Браслеты противоскольжения — участники экспертизы «За рулем»

Auto start Браслеты противоскольжения

Примерная цена за 2 шт.: 500 ₽

Единственный производитель, указавший размеры рабочих элементов. Длина ремня – 400 мм, длина цепи – 250 мм. Стальная пряжка. Но конструкция простенькая. Через шину проходит одна цепь. При буксовании с одним браслетом на каждое колесо автомобиль сможет продвигаться совсем короткими шажками. Может быть, когда-нибудь выручит.

Рекомендовать сложно. Rockforce, 6 шт. Цепи-браслеты для автомобиля

Примерная цена: 3300 ₽

Браслеты для крупного автомобиля с большими колесами. Через шину идут четыре цепи с перемычками. Предусмотрены храповые зажимы и пластиковая защита колес от повреждений с двух сторон.

Для Ларгуса велики, но решение неплохое – можно рекомендовать к покупке.

Безымянный, 1 шт Примерная цена: 1000 ₽

Браслеты понравились еще на стадии установки. Помимо трех цепей с перемычками, идущими через шину, и храпового натяжителя, производитель позаботился о сохранности поверхности легкосплавных колес. Для этого предусмотрена защитная пластмассовая накладка. Испытания браслеты прошли на ура. Именно этот браслет в одиночку вытащил Ларгус из песка при посадке на защиту двигателя.

Рекомендуем в первую очередь. Безымянный, 2 шт. Примерная цена: 2000 ₽

Очень мощные цепи, идущие через шину, натягиваются тоненькими лентами со слабым эксцентриковым зажимом. Неудивительно, что при буксовании в песке браслет оторвался.

Не рекомендуем.

Браслет противоскольжения цепной, 4 шт. Примерная цена: 1700 ₽

Противобуксовочный элемент – две цепи, соединенные с ремнями посредством болтов. Натяжитель мощный, на основе храпового механизма. При испытаниях показал себя хорошо: не расслабился ни капельки.

Рекомендуем. Цепи противоскольжения Примерная цена: 1000 ₽

За эти деньги вы получите десяток абсолютно бесполезных хомутиков. Они ломаются в руках и срываются с колеса. ­Наиболее возможное применение – подвязывать кусты на садовом участке.

Не рекомендуем.

Дело в замке

Существуют три типа замков на браслетах. Это пластиковый хомут, замок с эксцентриковым фиксатором и замок с храповым механизмом. Самоделкины еще натягивают браслеты с помощью болта с гайкой, но это не самый удобный способ, особенно если уронить гаечку в снег или грязь.

Пластиковые хомуты абсолютно непригодны, а потому остается выбирать из эксцентрикового фиксатора и храповика. В случае эксцентрика мы должны сами натянуть ремень, а потом эксцентрик его зафиксирует. У них, помимо простоты фиксации, есть и еще одно достоинство – мгновенное расслабление при демонтаже.

Храповиковый замок позволяет мощно затянуть ремень и сразу зафиксировать его. Но расслабить его немного сложнее – на морозе в толстых перчатках будет неудобно.

А ПРОЛЕЗЕТ? Все автомобили, имеющие европейскую сертификацию, позволяют использовать не очень крупные цепи и браслеты. Дело именно в преодолении снежных дорог и перевалов. Зазор между деталями кузова и шиной при любых поворотах и ходах подвески позволяет гарантированно использовать эти средства повышения безопасности. Если вас терзают сомнения, провернется ли ведущее колесо с браслетом в арке вашего автомобиля, а в инструкции по эксплуатации об этом ничего не говорится, то поищите отзывы других владельцев. Хотя полноценно проверить зазоры между колесами и арками можно, только удалив пружины из подвески и просмотрев ситуацию при всех ходах подвески и поворотах руля. Производители это делают еще на стадии проектирования кузова, виртуально. А потом проверяют «в натуре». Проблемы могут возникнуть, если на вашем автомобиле установлены колеса большего размера. Тогда цепи или браслеты могут повредить кузов.

Как выбирать?

Если браслеты нужны вам на всякий случай (мол, раз в год и палка стреляет), то достаточно купить набор из двух браслетов. Их можно быстро установить и преодолеть несколько метров тяжелой дороги.

Трансмиссия автомобиля будет испытывать сильные рывки, но выехать удастся. Наиболее чувствительны к рывкам вариаторы, где могут происходить проскальзывания шкивов по ремню. Для таких редко используемых браслетов допустимо использовать эксцентриковые зажимы. А рабочая часть может быть в виде двух цепей, идущих через шину.

Если вам нужно использовать браслеты часто и проезжать большее расстояние, то лучше взять браслет с тремя цепями, идущими через шину. Ставить их советуем не менее двух на каждое ведущее колесо. А лучше – больше, и тогда рывки, передаваемые на трансмиссию, будут слабее.

Браслеты для небольших и крупных колес имеют разные длину цепной части, ленты, и прочность замков. ­Поэтому при покупке обратите внимание на эти факторы.

