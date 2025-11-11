Первые заморозки — греть двигатель или нет

Стало известно, почему автопроизводители против прогрева двигателя в морозы

Производители современных ДВС предпочитают обходить вопрос прогрева стороной, чтобы не навредить своей репутации. Но есть физика и сопромат, не знающие политкорректности и маркетинга. Их беспристрастность вполне может рассудить спорящих.

Дебаты о необходимости прогрева двигателя длятся уже долго. Вот один из наших материалов 10-летней давности, который не теряет своей актуальности по сей день.

Одни автомобилисты игнорируют экологию и экономию, предпочитая теплые салоны благодаря предпусковым обогревателям. Другие считают прогрев бессмысленным, утверждая, что современный двигатель готов к поездкам сразу после запуска. Третьи настаивают на обязательном прогреве.

И снова зима близко. Ноябрь уже стал достаточно морозным. Ночью в Москве температура уже колеблется около 0°С, на Урале доходит до -7°С, а в Красноярске опускается до -10°С. А значит открывается новый сезон споров о пользе прогрева двигателей перед поездкой.

Кому необходимо греть двигатель

Если водителя не заботит ресурс двигателя, то прогревать двигатель необязательно. И на стороне этой позиции стоят заводы-изготовители, которые рекомендуют после запуска двигателя сразу начинать движение. Но суть в том, что принцип работы двигателя из далекого прошлого и современного мотора одинаков. Соответственно, и прогрев ему так же необходим.

Перед началом движения запустите двигатель и постойте пару минут. За это время можно проверить машину перед поездкой. Окружающая среда не пострадает, да и 17.2 ПДД РФ позволяет стоять во дворах с включенным двигателем до 5 минут.

При инжекторном двигателе следите за стрелкой тахометра (если он есть) или прислушайтесь к оборотам двигателя) – как только количество оборотов снизится до умеренных 900-800 в минуту, можно ехать. Плавно начинайте движение — в таком режиме (под небольшой нагрузкой) двигатель прогреется быстрее, чем на холостых оборотах. А вот дизельные моторы прогреть на стоянке не получится – дайте маслу несколько секунд, чтобы разойтись по двигателю, и начинайте движение (опять-таки, плавно).

Материалы деталей двигателя и морозы

Любой двигатель прогревается неравномерно: сначала греется охлаждающая жидкость и верхние элементы двигателя. При этом масло долго остается холодным.

Это поршень, у которого из-за нагрузок «на холодную» разрушились перегородки поршневых колец.

На холодном двигателе поршень быстро нагревается сверху, оставаясь холодным снизу. И даже зона канавок под кольца нагревается далеко не сразу. Из-за этого возникают напряжения, способные при резком нажатии на педаль газа привести к поломке двигателя. И это один из доводов в пользу того, что лучше прогревать ДВС.

Производители прекрасно осведомлены об этом, но никто открыто не скажет о важности прогрева двигателя зимой. Все волнуются за репутацию и опасаются слухов о технических проблемах машин своей марки.

В частных разговорах инженеры всех компаний признаются, что законы физики не обмануть. Однако официально все они делают вид, будто прогрев современному двигателю не нужен. Главное для мотора – выдержать гарантийный срок, а дальше его судьба никого кроме владельца автомобиля не волнует.

