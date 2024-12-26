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А если сравнить? До чего и почему докатились современные моторы

Эксперт Ревин объяснил, чем современный двигатель хуже моторов 1990-х годов

Как нам разобраться, в чем причина снижения долговечности моторов? Надо просто пойти по конструктиву двигателя и его систем, оценив каждую из них с точки зрения долговечности.

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Концепция двигателя

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В девяностых годах прошлого века моторы, славившиеся долговечностью, – это вихрекамерные дизели с «низким» турбонаддувом, а также атмосферные бензиновые двигатели с распределенным впрыском топлива и сравнительно невысокой форсировкой. Знаменитый, в том числе и проблемами, Common Rail появился лишь в самом конце века, да и форсировка массовых бензиновых двигателей началась в новом веке.

Конечно, были в конце прошлого века и наддувные двигатели с искровым зажиганием, и знаменитые хондовские моторы, имевшие 100 и более лошадиных сил на 1 литр рабочего объема (правда, при оборотах ближе к 8000 в минуту). Но «миллионников», способных проехать 1 млн км до капремонта, среди них не было.

На вроде бы гражданском автомобиле Honda Integra мог стоять безнаддувный двигатель 1,6 л B16A4 мощностью 170л.с. при 7800 об/мин.
На вроде бы гражданском автомобиле Honda Integra мог стоять безнаддувный двигатель 1,6 л B16A4 мощностью 170л.с. при 7800 об/мин.

Сегодня массовое применение турбонаддува и непосредственного впрыска топлива вызывает значительное сокращение ресурса моторов.

Цилиндропоршневая группа

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Сравнивая поршни моторов девяностых годов и современные, можно отметить, что в прошлом века эта ответственнейшая деталь была достаточно массивной, с длинной юбкой – соответственно, она хорошо центрировалась в цилиндре. Поршневые кольца были широкими, а для слива масла из канавок маслосъемных колец были выполнены большие отверстия.

Современные, Т-образные поршни за счет малой высоты буквально перекашиваются в цилиндрах, что ухудшает работу колец. Сами цилиндры тоже претерпели изменения. Раньше они практически всегда были расточены непосредственно в прочном и жестком чугунном блоке цилиндров.

Чугунный блок имеет высокую жесткость. Цилиндры можно расточить в ремонтный размер.
Чугунный блок имеет высокую жесткость. Цилиндры можно расточить в ремонтный размер.

Лишь иногда использовались чугунные гильзы, залитые в алюминиевые блоки цилиндров. Такая конструкция получается менее долговечной, но сейчас на нее перешли практически все европейские производители. А все дело в том, что процесс литья чугуна – экологически очень вредный, и его «изгнали» из Европы.

Поршни в новом веке стали гораздо ниже и ажурнее. Площадь соприкосновения с цилиндром уменьшилась намного.
Поршни в новом веке стали гораздо ниже и ажурнее. Площадь соприкосновения с цилиндром уменьшилась намного.

Коленчатый вал

Коленчатые валы и тогда, и сейчас делают из стали или высокопрочного чугуна. Но геометрические размеры коренных и шатунных шеек зачастую несравнимы.

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Постепенно уменьшили и ширину подшипников скольжения, и диаметр, что снизило их несущую способность. Взять хотя бы вазовские моторы. У всех двигателей диаметр шатунной шейки был 47,8 мм, а у мотора рабочим объемом 1,8 л он уже составляет 41,5 мм. Как вы думаете, это прибавит долговечности, учитывая рост мощности?

Ресурс коленчатого вала, работающего в жестком чугунном блоке цилиндров, также был заметно выше.

Система охлаждения

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Рабочая температура моторов девяностых годов обычно не превышала 85°С. Сегодня многие моторы работают при температурах, превышающих 100°С. И жидкость не закипает лишь за счет химсостава и весьма высокого давления в системе, которое может достигать 1,5 бар. Малейшая негерметичность системы – и жидкость под давлением быстро вытечет, а мотор тут же закипит. И, возможно, это будет его последний час.

У моторов девяностых годов система охлаждения включала рубашку охлаждения двигателя, жидкостный насос, радиаторы отопителя и охлаждения, а также термостат.

Сегодня термостат уже электронный, да порой и заслонка уже с электроприводом. Насос охлаждающей жидкости у многих моторов может отключаться. Любые неисправности умных насоса и термостата приводят к перегреву двигателя. Причем перегрев может быть как резкий, сразу выводящий двигатель из строя, так и небольшой, но постоянный, постепенно сокращающий ресурс.

Насос охлаждающей жидкости двигателя Mercedes-Benz М274.
Сравните насос Мерседеса с аналогичным агрегатом Daewoo Nexia прошлого века.

Меньше стала емкость системы охлаждения, а радиаторы охлаждения – компактнее и легче. И при даже небольшом загрязнении радиатора производительности системы становится недостаточно.

Система питания

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У современных дизелей неполадки в форсунках или ТНВД системы Common Rail быстро выводят из строя поршневую группу.

Непосредственный впрыск топлива на бензиновых моторах приводит к зарастанию впускных клапанов грязью, что порой вызывает их подвисание и даже «встречу» с поршнем. При неисправностях привода ТНВД стружка может попадать в масло, что не повышает ресурс мотора.

Турбокомпрессор

Моторное масло в турбокомпрессоре нагревается до очень высоких температур и быстро деградирует. Подача и отвод масла к агрегату – вероятные места течей, а ввиду большого давления масло может быстро закончиться. При засоренном интеркулере воздух, подаваемый в поршневую часть, будет очень горячим, что способствует детонации и перегреву.

Система выпуска отработавших газов

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До 1999 году в мире действовал экологический стандарт Евро-2, который требовал наличия лямбда-зонда на выходе газов из двигателя и простенького нейтрализатора отработавших газов. Кислородный датчик – вещь, безусловно полезная, позволяющая следить за процессом сгорания в цилиндрах. Недаром встречались моторы, у которых на выпускном патрубке из каждого цилиндра стоял свой лямбда-зонд. Каталитический нейтрализатор в прошлом веке всегда размещался под полом автомобиля, и его выход из строя не повреждал двигатель.

Чего не скажешь о современных моторах с катколлектором. Здесь хрупкая керамическая начинка стоит настолько близко к двигателю, что раскрошившиеся частицы при определенных режимах работы могут попадать в цилиндры.

Двигатель G4FG, стоящий на многих корейских автомобилях. Встречаются случаи выхода мотора из строя по причине попадания частиц керамики от развалившегося нейтрализатора.
Двигатель G4FG, стоящий на многих корейских автомобилях. Встречаются случаи выхода мотора из строя по причине попадания частиц керамики от развалившегося нейтрализатора.

То есть, по сути, прогресс, которым движут законы экономические и экологические, существенно сократил ресурс современных двигателей.

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Ревин Алексей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 66
26.12.2024 
Фото:из архива «За рулем»
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