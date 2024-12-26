А если сравнить? До чего и почему докатились современные моторы

Эксперт Ревин объяснил, чем современный двигатель хуже моторов 1990-х годов

Как нам разобраться, в чем причина снижения долговечности моторов? Надо просто пойти по конструктиву двигателя и его систем, оценив каждую из них с точки зрения долговечности.

Концепция двигателя

В девяностых годах прошлого века моторы, славившиеся долговечностью, – это вихрекамерные дизели с «низким» турбонаддувом, а также атмосферные бензиновые двигатели с распределенным впрыском топлива и сравнительно невысокой форсировкой. Знаменитый, в том числе и проблемами, Common Rail появился лишь в самом конце века, да и форсировка массовых бензиновых двигателей началась в новом веке.

Конечно, были в конце прошлого века и наддувные двигатели с искровым зажиганием, и знаменитые хондовские моторы, имевшие 100 и более лошадиных сил на 1 литр рабочего объема (правда, при оборотах ближе к 8000 в минуту). Но «миллионников», способных проехать 1 млн км до капремонта, среди них не было.

На вроде бы гражданском автомобиле Honda Integra мог стоять безнаддувный двигатель 1,6 л B16A4 мощностью 170л.с. при 7800 об/мин.

Сегодня массовое применение турбонаддува и непосредственного впрыска топлива вызывает значительное сокращение ресурса моторов.

Цилиндропоршневая группа

Сравнивая поршни моторов девяностых годов и современные, можно отметить, что в прошлом века эта ответственнейшая деталь была достаточно массивной, с длинной юбкой – соответственно, она хорошо центрировалась в цилиндре. Поршневые кольца были широкими, а для слива масла из канавок маслосъемных колец были выполнены большие отверстия.

Современные, Т-образные поршни за счет малой высоты буквально перекашиваются в цилиндрах, что ухудшает работу колец. Сами цилиндры тоже претерпели изменения. Раньше они практически всегда были расточены непосредственно в прочном и жестком чугунном блоке цилиндров.

Чугунный блок имеет высокую жесткость. Цилиндры можно расточить в ремонтный размер.

Лишь иногда использовались чугунные гильзы, залитые в алюминиевые блоки цилиндров. Такая конструкция получается менее долговечной, но сейчас на нее перешли практически все европейские производители. А все дело в том, что процесс литья чугуна – экологически очень вредный, и его «изгнали» из Европы.

Поршни в новом веке стали гораздо ниже и ажурнее. Площадь соприкосновения с цилиндром уменьшилась намного.

Коленчатый вал

Коленчатые валы и тогда, и сейчас делают из стали или высокопрочного чугуна. Но геометрические размеры коренных и шатунных шеек зачастую несравнимы.

Постепенно уменьшили и ширину подшипников скольжения, и диаметр, что снизило их несущую способность. Взять хотя бы вазовские моторы. У всех двигателей диаметр шатунной шейки был 47,8 мм, а у мотора рабочим объемом 1,8 л он уже составляет 41,5 мм. Как вы думаете, это прибавит долговечности, учитывая рост мощности?

Ресурс коленчатого вала, работающего в жестком чугунном блоке цилиндров, также был заметно выше.

Система охлаждения

Рабочая температура моторов девяностых годов обычно не превышала 85°С. Сегодня многие моторы работают при температурах, превышающих 100°С. И жидкость не закипает лишь за счет химсостава и весьма высокого давления в системе, которое может достигать 1,5 бар. Малейшая негерметичность системы – и жидкость под давлением быстро вытечет, а мотор тут же закипит. И, возможно, это будет его последний час.

У моторов девяностых годов система охлаждения включала рубашку охлаждения двигателя, жидкостный насос, радиаторы отопителя и охлаждения, а также термостат.

Сегодня термостат уже электронный, да порой и заслонка уже с электроприводом. Насос охлаждающей жидкости у многих моторов может отключаться. Любые неисправности умных насоса и термостата приводят к перегреву двигателя. Причем перегрев может быть как резкий, сразу выводящий двигатель из строя, так и небольшой, но постоянный, постепенно сокращающий ресурс.

Насос охлаждающей жидкости двигателя Mercedes-Benz М274. Сравните насос Мерседеса с аналогичным агрегатом Daewoo Nexia прошлого века.

Меньше стала емкость системы охлаждения, а радиаторы охлаждения – компактнее и легче. И при даже небольшом загрязнении радиатора производительности системы становится недостаточно.

Система питания

У современных дизелей неполадки в форсунках или ТНВД системы Common Rail быстро выводят из строя поршневую группу.

Непосредственный впрыск топлива на бензиновых моторах приводит к зарастанию впускных клапанов грязью, что порой вызывает их подвисание и даже «встречу» с поршнем. При неисправностях привода ТНВД стружка может попадать в масло, что не повышает ресурс мотора.

Турбокомпрессор

Моторное масло в турбокомпрессоре нагревается до очень высоких температур и быстро деградирует. Подача и отвод масла к агрегату – вероятные места течей, а ввиду большого давления масло может быстро закончиться. При засоренном интеркулере воздух, подаваемый в поршневую часть, будет очень горячим, что способствует детонации и перегреву.

Система выпуска отработавших газов

До 1999 году в мире действовал экологический стандарт Евро-2, который требовал наличия лямбда-зонда на выходе газов из двигателя и простенького нейтрализатора отработавших газов. Кислородный датчик – вещь, безусловно полезная, позволяющая следить за процессом сгорания в цилиндрах. Недаром встречались моторы, у которых на выпускном патрубке из каждого цилиндра стоял свой лямбда-зонд. Каталитический нейтрализатор в прошлом веке всегда размещался под полом автомобиля, и его выход из строя не повреждал двигатель.

Чего не скажешь о современных моторах с катколлектором. Здесь хрупкая керамическая начинка стоит настолько близко к двигателю, что раскрошившиеся частицы при определенных режимах работы могут попадать в цилиндры.

Двигатель G4FG, стоящий на многих корейских автомобилях. Встречаются случаи выхода мотора из строя по причине попадания частиц керамики от развалившегося нейтрализатора.

То есть, по сути, прогресс, которым движут законы экономические и экологические, существенно сократил ресурс современных двигателей.

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