А если сравнить? До чего и почему докатились современные моторы
Как нам разобраться, в чем причина снижения долговечности моторов? Надо просто пойти по конструктиву двигателя и его систем, оценив каждую из них с точки зрения долговечности.
Концепция двигателя
В девяностых годах прошлого века моторы, славившиеся долговечностью, – это вихрекамерные дизели с «низким» турбонаддувом, а также атмосферные бензиновые двигатели с распределенным впрыском топлива и сравнительно невысокой форсировкой. Знаменитый, в том числе и проблемами, Common Rail появился лишь в самом конце века, да и форсировка массовых бензиновых двигателей началась в новом веке.
Конечно, были в конце прошлого века и наддувные двигатели с искровым зажиганием, и знаменитые хондовские моторы, имевшие 100 и более лошадиных сил на 1 литр рабочего объема (правда, при оборотах ближе к 8000 в минуту). Но «миллионников», способных проехать 1 млн км до капремонта, среди них не было.
Сегодня массовое применение турбонаддува и непосредственного впрыска топлива вызывает значительное сокращение ресурса моторов.
Цилиндропоршневая группа
Сравнивая поршни моторов девяностых годов и современные, можно отметить, что в прошлом века эта ответственнейшая деталь была достаточно массивной, с длинной юбкой – соответственно, она хорошо центрировалась в цилиндре. Поршневые кольца были широкими, а для слива масла из канавок маслосъемных колец были выполнены большие отверстия.
Современные, Т-образные поршни за счет малой высоты буквально перекашиваются в цилиндрах, что ухудшает работу колец. Сами цилиндры тоже претерпели изменения. Раньше они практически всегда были расточены непосредственно в прочном и жестком чугунном блоке цилиндров.
Лишь иногда использовались чугунные гильзы, залитые в алюминиевые блоки цилиндров. Такая конструкция получается менее долговечной, но сейчас на нее перешли практически все европейские производители. А все дело в том, что процесс литья чугуна – экологически очень вредный, и его «изгнали» из Европы.
Коленчатый вал
Коленчатые валы и тогда, и сейчас делают из стали или высокопрочного чугуна. Но геометрические размеры коренных и шатунных шеек зачастую несравнимы.
Постепенно уменьшили и ширину подшипников скольжения, и диаметр, что снизило их несущую способность. Взять хотя бы вазовские моторы. У всех двигателей диаметр шатунной шейки был 47,8 мм, а у мотора рабочим объемом 1,8 л он уже составляет 41,5 мм. Как вы думаете, это прибавит долговечности, учитывая рост мощности?
Ресурс коленчатого вала, работающего в жестком чугунном блоке цилиндров, также был заметно выше.
Система охлаждения
Рабочая температура моторов девяностых годов обычно не превышала 85°С. Сегодня многие моторы работают при температурах, превышающих 100°С. И жидкость не закипает лишь за счет химсостава и весьма высокого давления в системе, которое может достигать 1,5 бар. Малейшая негерметичность системы – и жидкость под давлением быстро вытечет, а мотор тут же закипит. И, возможно, это будет его последний час.
У моторов девяностых годов система охлаждения включала рубашку охлаждения двигателя, жидкостный насос, радиаторы отопителя и охлаждения, а также термостат.
Сегодня термостат уже электронный, да порой и заслонка уже с электроприводом. Насос охлаждающей жидкости у многих моторов может отключаться. Любые неисправности умных насоса и термостата приводят к перегреву двигателя. Причем перегрев может быть как резкий, сразу выводящий двигатель из строя, так и небольшой, но постоянный, постепенно сокращающий ресурс.
Меньше стала емкость системы охлаждения, а радиаторы охлаждения – компактнее и легче. И при даже небольшом загрязнении радиатора производительности системы становится недостаточно.
Система питания
У современных дизелей неполадки в форсунках или ТНВД системы Common Rail быстро выводят из строя поршневую группу.
Непосредственный впрыск топлива на бензиновых моторах приводит к зарастанию впускных клапанов грязью, что порой вызывает их подвисание и даже «встречу» с поршнем. При неисправностях привода ТНВД стружка может попадать в масло, что не повышает ресурс мотора.
Турбокомпрессор
Моторное масло в турбокомпрессоре нагревается до очень высоких температур и быстро деградирует. Подача и отвод масла к агрегату – вероятные места течей, а ввиду большого давления масло может быстро закончиться. При засоренном интеркулере воздух, подаваемый в поршневую часть, будет очень горячим, что способствует детонации и перегреву.
Система выпуска отработавших газов
До 1999 году в мире действовал экологический стандарт Евро-2, который требовал наличия лямбда-зонда на выходе газов из двигателя и простенького нейтрализатора отработавших газов. Кислородный датчик – вещь, безусловно полезная, позволяющая следить за процессом сгорания в цилиндрах. Недаром встречались моторы, у которых на выпускном патрубке из каждого цилиндра стоял свой лямбда-зонд. Каталитический нейтрализатор в прошлом веке всегда размещался под полом автомобиля, и его выход из строя не повреждал двигатель.
Чего не скажешь о современных моторах с катколлектором. Здесь хрупкая керамическая начинка стоит настолько близко к двигателю, что раскрошившиеся частицы при определенных режимах работы могут попадать в цилиндры.
То есть, по сути, прогресс, которым движут законы экономические и экологические, существенно сократил ресурс современных двигателей.
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