Названы признаки скорой поломки автоматической коробки передач

Перечислены признаки скорой поломки коробки передач: шум, рывки и запах гари

Профессионалы перечислили симптомы, по которым можно заранее заподозрить, что с коробкой передач скоро возникнут серьёзные проблемы. Игнорирование этих сигналов, как правило, приводит к дорогостоящему ремонту или полной замене агрегата.

Один из самых очевидных поводов насторожиться – подозрительные звуки. Металлический скрежет, гул или вой при смене скоростей почти всегда говорят об износе внутренних механизмов. Кстати, на автомате это часто проявляется как глухой стук при включении режимов «D» или «R».

Ещё один ключевой индикатор – поведение машины при разгоне. Если автомобиль начинает дёргаться, запаздывать с реакцией или переключать передачи с заметными рывками, это явно указывает на неполадки. Особенно опасно, когда передачи вылетают самопроизвольно или не включаются вовсе – здесь нужна срочная диагностика.

Не стоит списывать со счетов и запахи. Если в салоне или возле моторного отсека пахнет горелым маслом, это почти всегда значит, что коробка перегревается или уровень смазки упал до критической отметки. На первый взгляд может показаться мелочью, но на деле это прямой путь к заклиниванию механизма.

Наконец, не забывайте про утечки. Пятна масла под днищем автомобиля – это не просто грязь, а свидетельство того, что герметичность узла нарушена. Продолжать эксплуатацию с дефицитом жидкости означает лишь одно: поломка наступит гораздо быстрее, чем вы рассчитываете.