#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Nissan Terrano
11 мая
Достойный конкурент Prado: Nissan возрождает Terrano в виде рамного внедорожника
Nissan показал на в Пекине рамный внедорожник...
ELK GTR
11 мая
Обычный инженер построил копию легендарного гоночного Мерседеса у себя в гараже
Инженер из ЮАР Йохан Аккерманн создал копию...
Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
11 мая
Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
Эксперт Родионов раскрыл причину быстрого...

Названы признаки скорой поломки автоматической коробки передач

Перечислены признаки скорой поломки коробки передач: шум, рывки и запах гари

Профессионалы перечислили симптомы, по которым можно заранее заподозрить, что с коробкой передач скоро возникнут серьёзные проблемы. Игнорирование этих сигналов, как правило, приводит к дорогостоящему ремонту или полной замене агрегата.

Один из самых очевидных поводов насторожиться – подозрительные звуки. Металлический скрежет, гул или вой при смене скоростей почти всегда говорят об износе внутренних механизмов. Кстати, на автомате это часто проявляется как глухой стук при включении режимов «D» или «R».

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Вопрос с подвохом: где располагался мотор у этого советского снегоуборщика?

Ещё один ключевой индикатор – поведение машины при разгоне. Если автомобиль начинает дёргаться, запаздывать с реакцией или переключать передачи с заметными рывками, это явно указывает на неполадки. Особенно опасно, когда передачи вылетают самопроизвольно или не включаются вовсе – здесь нужна срочная диагностика.

Не стоит списывать со счетов и запахи. Если в салоне или возле моторного отсека пахнет горелым маслом, это почти всегда значит, что коробка перегревается или уровень смазки упал до критической отметки. На первый взгляд может показаться мелочью, но на деле это прямой путь к заклиниванию механизма.

Наконец, не забывайте про утечки. Пятна масла под днищем автомобиля – это не просто грязь, а свидетельство того, что герметичность узла нарушена. Продолжать эксплуатацию с дефицитом жидкости означает лишь одно: поломка наступит гораздо быстрее, чем вы рассчитываете.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 31
11.05.2026 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0