Зимой вы оцените эту функцию китайского кроссовера

Названы важные особенности кроссовера GAC GS3 из парка «За рулем»

GAC GS3, 1.5T (170 л. с.), Р7

Изготовитель – GAC Motor, КНР

– GAC Motor, КНР Год выпуска – 2024

– 2024 В эксплуатации «За рулем» – с июля 2025 года

– с июля 2025 года Пробег на момент отчета – 7500 км

У нашего кроссовера GAC GS3 перегорела лампа подсветки номера. Для среднестатистического автомобилиста замена проблем не вызовет.

Плафон подсветки сдвигается в сторону и легко вынимается. Внутри лампа стандарта W5W без цоколя, которая обойдется в 130–150 рублей.

Заменить лампу подсветки номера GAC GS3 смжет любой автовладелец.

В инструкции по эксплуатации информация о лампе и способе ее замены, кстати, тоже есть (на русском языке).

Еще одна приятная особенность: дистанционный запуск с брелока срабатывает на большом расстоянии. Метров с двухсот – без проблем. Жители верхних этажей многоквартирных «человейников» оценят по достоинству.

Дистанционный запуск GAC GS3 срабатывает на большом расстоянии.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»? Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

Эксперты «За рулем» сравнили компактные китайские кроссоверы –.обновленный Chery Tiggo 4 и GAC GS3

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ