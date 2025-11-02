Зимой вы оцените эту функцию китайского кроссовера

#
>
6 ноября
Вау-дизайн, цена от 2,45 млн — чего не хватает этому «китайцу» до идеала
  • Изготовитель – GAC Motor, КНР
  • Год выпуска – 2024
  • В эксплуатации «За рулем» – с июля 2025 года
  • Пробег на момент отчета – 7500 км

У нашего кроссовера GAC GS3 перегорела лампа подсветки номера. Для среднестатистического автомобилиста замена проблем не вызовет.

Плафон подсветки сдвигается в сторону и легко вынимается. Внутри лампа стандарта W5W без цоколя, которая обойдется в 130–150 рублей.

Заменить лампу подсветки номера GAC GS3 смжет любой автовладелец.
В инструкции по эксплуатации информация о лампе и способе ее замены, кстати, тоже есть (на русском языке).

Еще одна приятная особенность: дистанционный запуск с брелока срабатывает на большом расстоянии. Метров с двухсот – без проблем. Жители верхних этажей многоквартирных «человейников» оценят по достоинству.

Дистанционный запуск GAC GS3 срабатывает на большом расстоянии.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

  • Эксперты «За рулем» сравнили компактные китайские кроссоверы –.обновленный Chery Tiggo 4 и GAC GS3
