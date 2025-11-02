Зимой вы оцените эту функцию китайского кроссовера
GAC GS3, 1.5T (170 л. с.), Р7
- Изготовитель – GAC Motor, КНР
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с июля 2025 года
- Пробег на момент отчета – 7500 км
У нашего кроссовера GAC GS3 перегорела лампа подсветки номера. Для среднестатистического автомобилиста замена проблем не вызовет.
Плафон подсветки сдвигается в сторону и легко вынимается. Внутри лампа стандарта W5W без цоколя, которая обойдется в 130–150 рублей.
В инструкции по эксплуатации информация о лампе и способе ее замены, кстати, тоже есть (на русском языке).
Еще одна приятная особенность: дистанционный запуск с брелока срабатывает на большом расстоянии. Метров с двухсот – без проблем. Жители верхних этажей многоквартирных «человейников» оценят по достоинству.
