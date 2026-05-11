Обычный инженер построил копию легендарного гоночного Мерседеса у себя в гараже

Инженер из ЮАР Йохан Аккерманн создал копию Mercedes-AMG CLK GTR Strassenversion

Инженер по кондиционерам для самолётов из ЮАР Йохан Аккерманн решил повторить легендарный Mercedes-AMG CLK GTR версии Strassenversion. На всё про всё ушло более двух с половиной лет, хотя проект начинался довольно просто – с обычного Mercedes-Benz E-Class, который полностью лишили кузова. Каркас суперкара пришлось буквально проектировать с нуля.

Mercedes-AMG CLK GTR Strassenversion

Кстати, за основу будущей машины Аккерманн взял обычную радиоуправляемую игрушку – точную копию оригинального CLK GTR. Он просто подогнал размеры реального автомобиля под масштабы модели. Но даже с таким подходом некоторые детали давались тяжело: например, чтобы сделать нормальную крышу, потребовалось аж пять попыток.

С движком повезло больше. Йохан сумел найти оригинальный мотор Mercedes V12 на 6,9 литра – тот самый, от которого когда-то отталкивались немцы, создавая агрегат для настоящего CLK GTR. Правда, в оригинале выдавалось 622 лошадиные силы, а тут мощность получилась скромнее – 502 «лошади». В пару к мотору поставили 6-ступенчатую механику от Audi, причем привод здесь классический – задний.

В какой-то момент инженер наткнулся на совет в интернете и решил внедрить индивидуальные дроссельные заслонки. Ох и намучился же он с ними! В итоге пришлось перенастраивать не только сами заслонки, но и длину раструбов, топливную систему и даже зажигание. А одна из главных головных болей – постоянный перегрев мотора – решилась только после установки оригинального расширительного бачка.

Чтобы суперкар ехал предсказуемо и не разочаровывал в поворотах, Аккерманн поставил пружины от Mercedes-Benz GLE и койловерные амортизаторы. Забавно, что называть своё детище оригинальным именем Элк не стал – не хотел нарваться на судебные разбирательства. Так появился ELK GTR.