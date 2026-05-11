#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Nissan Terrano
11 мая
Достойный конкурент Prado: Nissan возрождает Terrano в виде рамного внедорожника
Nissan показал на в Пекине рамный внедорожник...
ELK GTR
11 мая
Обычный инженер построил копию легендарного гоночного Мерседеса у себя в гараже
Инженер из ЮАР Йохан Аккерманн создал копию...
Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
11 мая
Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
Эксперт Родионов раскрыл причину быстрого...

Достойный конкурент Prado: Nissan возрождает Terrano в виде рамного внедорожника

Nissan показал на в Пекине рамный внедорожник Terrano на базе Frontier Pro

На Пекинском автосалоне Nissan устроил сюрприз публике, показав концепт внедорожника с абсолютно новой философией. Речь о Terrano – и это не тот кроссовер, что многие помнят по общей платформе с Renault Duster. Инженеры пошли другим путем, заложив в основу рамную конструкцию, которая намекает на серьезную внедорожную подготовку.

Nissan Terrano
Nissan Terrano

Экстерьер концепта заметно отличается от всего, что бренд предлагал раньше. У него высокая посадка и подчеркнуто угловатые формы, короткие свесы и массивная пластиковая защита по нижнему периметру. Особое внимание привлекает оптика: прямоугольные светодиодные полосы спереди визуально напоминают решетку радиатора моделей Jeep. Еще пара компактных фонарей разместилась по бокам от капота, а на крыше установили широкие рейлинги с собственной подсветкой.

Nissan Terrano
Nissan Terrano

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Вопрос с подвохом: где располагался мотор у этого советского снегоуборщика?

Пока в компании держат интригу относительно того, дойдет ли такой агрессивный дизайн до серии. Детали интерьера и оснащение тоже держатся в секрете. Зато техническую начинку раскрыли полностью – и она выглядит серьезно.

В основе новинки лежит шасси от рамного пикапа Frontier Pro. Соответственно, и моторную гамму внедорожник унаследовал оттуда же. Речь о гибридной силовой установке, где бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра работает в паре с электродвигателем. На пикапе такая связка выдает внушительные 429 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.

Nissan Terrano
Nissan Terrano

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 26
11.05.2026 
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0