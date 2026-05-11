Достойный конкурент Prado: Nissan возрождает Terrano в виде рамного внедорожника

Nissan показал на в Пекине рамный внедорожник Terrano на базе Frontier Pro

На Пекинском автосалоне Nissan устроил сюрприз публике, показав концепт внедорожника с абсолютно новой философией. Речь о Terrano – и это не тот кроссовер, что многие помнят по общей платформе с Renault Duster. Инженеры пошли другим путем, заложив в основу рамную конструкцию, которая намекает на серьезную внедорожную подготовку.

Nissan Terrano

Экстерьер концепта заметно отличается от всего, что бренд предлагал раньше. У него высокая посадка и подчеркнуто угловатые формы, короткие свесы и массивная пластиковая защита по нижнему периметру. Особое внимание привлекает оптика: прямоугольные светодиодные полосы спереди визуально напоминают решетку радиатора моделей Jeep. Еще пара компактных фонарей разместилась по бокам от капота, а на крыше установили широкие рейлинги с собственной подсветкой.

Пока в компании держат интригу относительно того, дойдет ли такой агрессивный дизайн до серии. Детали интерьера и оснащение тоже держатся в секрете. Зато техническую начинку раскрыли полностью – и она выглядит серьезно.

В основе новинки лежит шасси от рамного пикапа Frontier Pro. Соответственно, и моторную гамму внедорожник унаследовал оттуда же. Речь о гибридной силовой установке, где бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра работает в паре с электродвигателем. На пикапе такая связка выдает внушительные 429 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.

