Китайский седан из парка «За рулем» — подсчитали расходы за полгода

Названы плюсы и минусы популярного бизнес-седана Hongqi H5 по итогам длительного теста

Когда наш Hongqi H5 подошел к рубежу в 20 тысяч км, и с ним случились первые проблемы. Правда, вины автомобиля в этом нет. Однажды утром я подошел к нему и заметил ссадину на переднем бампере. Кто-то зацепил и уехал, такое бывает.

Так как есть страховка каско, пришлось вызвать наряд ДПС. Я понимал, что ждать придется долго, но в итоге потерял весь день!

Чего боится Hongqi H5

Самому повредить передний бампер тоже легко. Дорожный просвет маленький, а юбка с хромированным молдингом висит так низко, что даже к стандартным ограничителям на парковках торговых центров подъезжать впритык не стоит. А на некоторых пандусах Н5 даже цепляет днищем. Случались касания и защитой двигателя – там, где в асфальте продавлена глубокая колея.

А вот летящих из-под колес камней H5 не очень боится. Толщина лакокрасочного слоя на всех кузовных панелях – больше 100 мкм. И даже если случится скол до металла, не страшно – все панели, в том числе и крыша, оцинкованы. На массивной хромированной решетке радиатора следы эксплуатации уже видны – есть сколы, местами хром пропал.

Hongqi H5

Из комичного: доставила проблем красная полоса на центральном подлокотнике, символизирующая название «Красное знамя». Когда машина стоит на солнце, она раскаляется именно что докрасна. Как-то раз я чуть не обжег локоть и в дальнейшем на парковке стал накрывать ее тряпкой.

Красная линия сильно раскаляется на солнце.

На коже сиденья и руля появились первые признаки износа. А черный лакированный пластик покрылся мелкими царапинами – несмотря на то, что протирал его исключительно нежной микрофиброй.

Уже к 20 тысячам км на натуральной коже видны следы эксплуатации. Интересно, как себя ведет искусственная кожа у базовой ­версии Comfort.

К эргономике водительского места претензий нет. Сиденье отлично распределяет нагрузку, руль удобен для хвата. После 4–5 часов за рулем усталости я не чувствую.

Сколько стоит ТО Hongqi H5

Межсервисный интервал у Hongqi составляет 10 тысяч км, а первое ТО проходится на 5000 км. Наш H5 добрался до второго планового обслуживания. Оно было чуть дешевле первого – 19 тысяч рублей против 25 тысяч. Как и в первый раз, львиную долю затрат составило моторное масло Hongqi 5W‑30 категорий SN/C3. Цены на расходники адекватные. Масляный, воздушный и салонный фильтры в среднем стоят от полутора до двух тысяч рублей.

Интерьер Н5 в ночное время выглядит интереснее благодаря красивой фоновой подсветке.

Экран – мечта дактилоскописта. Отпечатки пальцев видно при любом освещении. Рядом с салонным зеркалом есть разъем USB, удобный для подключения видеорегистратора.

Доливать масло между плановыми ТО не нужно: за 10 тысяч км уровень на щупе не сдвинулся.

Радует и отсутствие перерасхода топлива – в среднем большой Hongqi H5 укладывается в восемь литров на сотню.

Как елет Hongqi H5

Связка мотора и коробки вышла удачной не только в плане экономичности, но и по динамике. По нашим замерам, H5 уверенно «выезжает» из восьми секунд при разгоне до 100 км/ч. Тягой с удовольствием пользуется даже активный круиз-контроль: никто ни разу не моргал сзади фарами, ведь даже «без водителя» Hongqi разгоняется уверенно.

Правда, набор ассистентов движения неполный – например, нет системы удержания в полосе.

Еще хотелось бы иметь лучшую изоляцию колесных арок. На фоне низкого уровня аэродинамических шумов и отлично изолированного моторного отсека гул от колес высок.

У Н5 отличный ближний и дальний свет. Для полного счастья нужно автоматическое включение последнего.

Электроника

Сюрпризом стало отсутствие глюков и сбоев электроники – другие «китайцы» к ним приучили. Кроме не открывшегося однажды лючка бензобака, вспомнить нечего. Медиасистема кроме безотказности и логики работы понравилась еще и качеством звучания акустики Dynaudio. Что у китайских машин также встречается нечасто.

Наш опыт эксплуатации показывает, что Hongqi H5 – это отличный заменитель ушедшим дорогим седанам, и не только в корпоративных парках.

Hongqi H5, 2,2 (218 л. с.), А8

Изготовитель – Hongqi, Китай

Год выпуска – 2025

В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2025 года

Пробег на момент отчета – 18 900 км

Расходы на содержание (2700–18 900 км)*

Расходы на содержание (2700–13 700 км) – 82 830 руб.

Из них на бензин (АИ‑95, средний расход 8,19 л/100 км) – 57 465 руб.

Расходы на содержание (13 700–18 900 км) – 43 115 руб.

Из них на бензин (АИ‑95, средний расход 7,9 л/100 км) – 24 415 руб.

ТО‑2 – 18 700 руб.

Общие расходы – 125 945 руб.

Стоимость 1 км пробега – 7,77 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

