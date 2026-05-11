#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Nissan Terrano
11 мая
Достойный конкурент Prado: Nissan возрождает Terrano в виде рамного внедорожника
Nissan показал на в Пекине рамный внедорожник...
ELK GTR
11 мая
Обычный инженер построил копию легендарного гоночного Мерседеса у себя в гараже
Инженер из ЮАР Йохан Аккерманн создал копию...
Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
11 мая
Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
Эксперт Родионов раскрыл причину быстрого...

Назван самый популярный месяц для ремонта машин в России

Fit Service: апрель стал самым посещаемым месяцем в автосервисах за год

Россияне всё чаще откладывают плановый ремонт автомобилей до весны. В прошлом году самым загруженным месяцем для станций техобслуживания оказался апрель, хотя ещё недавно пик традиционно наступал в октябре, сообщили эксперты международной сети Fit Service.

Тенденция явная: водители по-прежнему придерживаются сезонного обслуживания, но смещают его с осени на весну. Если раньше основная волна ремонтов шла в октябре, то теперь – в апреле. За этим стоит не просто привычка, а более прагматичный подход к состоянию машины.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Свои проедут, чужие — нет: как Москва упростила установку дворовых шлагбаумов

Самый дорогой месяц для владельцев – сентябрь. Средний чек в нём составил 12,6 тысячи рублей. Для сравнения: в 2020 году сентябрь тоже был лидером по расходам, но тогда сумма заказ-наряда не превышала 4872 рублей.

По словам Дмитрия Самойлова, директора направления по сопровождению партнёров Fit Service, рост среднего чека объясняется не только подорожанием запчастей и услуг. Главная причина в другом: за одно посещение люди стараются сделать гораздо больше. К базовому техобслуживанию всё чаще добавляют мелкий и крупный ремонт – машины стареют, требований к ним становится больше.

Рекомендуем
Как я купил на дачу мойку высокого давления (и что из этого вышло)

Большинство клиентов по-прежнему планируют визиты на субботу. Зато самый крупный чек традиционно приходится на пятницу: именно в этот день водители совмещают обязательные работы с дополнительными операциями. С 2020 по 2025 год пятничный средний чек взлетел с 4,3 тысячи до 12,5 тысячи рублей.

Вообще, подход к обслуживанию серьёзно изменился. Если раньше за один приезд меняли только резину или проходили диагностику, то теперь хотят закрыть сразу всё: колёса, подвеску, тормоза, технические жидкости. В результате один рекордный день по нагрузке на сервис может сравниться с несколькими обычными днями пятилетней давности.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 37
11.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
+1