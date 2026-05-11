Назван самый популярный месяц для ремонта машин в России

Fit Service: апрель стал самым посещаемым месяцем в автосервисах за год

Россияне всё чаще откладывают плановый ремонт автомобилей до весны. В прошлом году самым загруженным месяцем для станций техобслуживания оказался апрель, хотя ещё недавно пик традиционно наступал в октябре, сообщили эксперты международной сети Fit Service.

Тенденция явная: водители по-прежнему придерживаются сезонного обслуживания, но смещают его с осени на весну. Если раньше основная волна ремонтов шла в октябре, то теперь – в апреле. За этим стоит не просто привычка, а более прагматичный подход к состоянию машины.

Самый дорогой месяц для владельцев – сентябрь. Средний чек в нём составил 12,6 тысячи рублей. Для сравнения: в 2020 году сентябрь тоже был лидером по расходам, но тогда сумма заказ-наряда не превышала 4872 рублей.

По словам Дмитрия Самойлова, директора направления по сопровождению партнёров Fit Service, рост среднего чека объясняется не только подорожанием запчастей и услуг. Главная причина в другом: за одно посещение люди стараются сделать гораздо больше. К базовому техобслуживанию всё чаще добавляют мелкий и крупный ремонт – машины стареют, требований к ним становится больше.

Большинство клиентов по-прежнему планируют визиты на субботу. Зато самый крупный чек традиционно приходится на пятницу: именно в этот день водители совмещают обязательные работы с дополнительными операциями. С 2020 по 2025 год пятничный средний чек взлетел с 4,3 тысячи до 12,5 тысячи рублей.

Вообще, подход к обслуживанию серьёзно изменился. Если раньше за один приезд меняли только резину или проходили диагностику, то теперь хотят закрыть сразу всё: колёса, подвеску, тормоза, технические жидкости. В результате один рекордный день по нагрузке на сервис может сравниться с несколькими обычными днями пятилетней давности.