Как я купил на дачу мойку высокого давления (и что из этого вышло)

Следствие номер один — сразу перестал тратить деньги на автомойку.

После зимы машина у меня выглядела примерно так же, как и у всех: слой грязи, слой реагентов, еще слой грязи, а что в колесных арках было – лучше и не заглядывать туда. Автомойка – это, конечно, не проблема, но время (час где-то минимум), деньги, желание…

Наконец я попробовал другой подход: купить собственную мойку высокого давления. Тем более, что использовать ее нужно не только для машины, но и для других задач на даче.

Через несколько недель эксплуатации стало понятно: вещь полезная. Сейчас расскажу, в чем именно.


Сборка (несколько минут)

Когда аппарат приехал (а я выбрал Champion HP 3250 ), через несколько минут после распаковки он уже был готов к тестам.

Шланг высокого давления подключился быстро, пистолет зафиксировался одним движением, насадка установилась без использования инструментов. Система быстрого соединения работает просто и понятно.

А еще в комплекте идет пеногенератор – можно не только обычную мойку делать, но и почти профессиональную.

Тест №1. Машина после трассы

По весне дорога до моей дачи – прямо скажу, грязная. Так что одна поездка в город и обратно – и машину пора мыть.

Сначала прошелся по машине широким веером воды. Струя сбивает основную грязь  особенно заметно на порогах и колесных дисках. Потом переключил насадку на более узкую струю и прошелся по самым загрязненным местам: арки, брызговики.

Имейте в виду, что если использовать веерный режим и держать стандартную дистанцию, то вода не просто хорошо смывает грязь, но делает это деликатно. Такого баланса как раз и ждешь от бытовой мойки высокого давления (максимальный показатель – 150 бар): грязь уходит быстро, а за состояние краски и пластиковых деталей можно не переживать.

На предварительную мойку ушло несколько минут. Для бытового аппарата напор оказался весьма серьезным.

Подключил пеногенератор и покрыл машину моющим веществом. Подождал несколько минут – снова прошелся несколько раз широким веером воды. Результат – блеск во всех смыслах!

Во время первого же теста понял, насколько удобен длинный шланг. У Champion HP3250 он восьмиметровый и наматывается на катушку. Это значит, что машину можно спокойно обходить по кругу, не переставляя постоянно аппарат.

Казалось бы, мелочь, но сильно экономит время.

Тест №2. Плитка во дворе

Следующий эксперимент провел уже на участке. За зиму плитка вокруг дома заметно потемнела. Сначала попробовал смыть грязь веерной струей – эффект был, но не особо. Тогда переключил насадку на более концентрированный поток: я и подзабыл, оказывается, какой у плитки был симпатичный первоначальный цвет. Потом прошелся еще пару раз вдоль швов – как будто недавно укладывали.

Работа заняла меньше получаса, вручную на такую чистку ушло бы намного больше времени.

Забор из бочки

Еще одна вещь, которую решил проверить, – забор воды из емкости. У меня вроде неплохо с водоснабжением, но так ведь не у всех. Опустил шланг в бочку с водой и включил аппарат: спокойно работает и в таком режиме. Давление остается рабочим, так что для дачи или гаража это удобное решение.

Где еще пригодилась мойка

За несколько дней я успел помыть:

  • велосипеды всей семьи после прогулки по лесу;
  • садовую мебель;
  • металлический забор;
  • пластиковые панели на террасе;
  • садовый инструмент.

Во всех случаях струя воды быстро смывает грязь, а регулировка насадки позволяет подобрать подходящий режим.

Вниманию мотористов

Есть важный момент, на который обратят внимание те, кто разбирается в механизмах. В Champion HP3250 используется синхронный мотор. Такие двигатели считаются долговечными и устойчивыми к нагрузкам. Кроме того, предусмотрена защита от тепловых перегрузок.

Если мотор начинает перегреваться, система автоматически отключает питание. Это помогает избежать повреждений и продлевает срок службы техники.

По заявлению производителя, ресурс рассчитан примерно на десять лет плотной эксплуатации.

Выводы после нескольких недель использования

Полезная штука! – экономит деньги и время.

Champion HP3250 оказался удобным и хорошо сконструированным аппаратом:

  • мощный для своих задач;
  • быстро готов к работе;
  • дает свободу движения;
  • работает даже без водопровода.

Понравилось

  • Пеногенератор в комплекте.
  • Высокая производительность. Напор воды справляется с сильными загрязнениями – от дорожной грязи на автомобиле до налета на плитке и садовых дорожках.
  • Длинный шланг на катушке. Восьми метров хватает, чтобы обойти автомобиль вокруг, не переставляя аппарат. Очень удобно.
  • Быстрый запуск. Система быстрого соединения позволяет собрать аппарат за несколько минут.
  • Работа из емкости. Возможность забирать воду из бочки или канистры делает мойку удобной для дачи и гаража без водопровода.

Стоит иметь в виду

  • Подбор насадки – это важно. На некоторых поверхностях приходится поэкспериментировать с настройкой струи, чтобы найти оптимальный режим.
  • Нужно место для хранения. Аппарат компактный, но вместе со шлангом и пистолетом занимает больше пространства, чем обычный садовый инвентарь.

